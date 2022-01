Edition: Anna Pavlowitch rejoint Albin Michel après Flammarion

Anna Pavlowitch, ancienne patronne de Flammarion (groupe Madrigall), rejoint Albin Michel le 1er février, a annoncé lundi cette maison d'édition indépendante fondée en 1902 par l'éditeur du même nom.

Après avoir enseigné la philosophie, Mme Pavlowitch, 49 ans, a commencé à travailler dans l'édition en 1999 chez Pauvert, marque de la maison Fayard, selon le communiqué d'Albin Michel, qui affirme être le troisième éditeur français et le premier éditeur de littérature générale.

En 2007, après avoir été durant trois ans directrice littéraire des éditions Ramsay, Anna Pavlowitch entre chez Flammarion: elle rejoint J'ai lu en tant que directrice littéraire responsable de la littérature française, étrangère et du pratique, puis est nommée, en 2011, directrice de J'ai lu.

En 2015, elle prend la tête d'un pôle littérature générale chez Flammarion, incluant la fiction, la non-fiction, ainsi que les marques Arthaud et Pygmalion.

En 2018, au départ de Gilles Haéri chez Albin Michel, elle est nommée présidente des Éditions Flammarion et de J'ai lu.

Les Editions Albin Michel indiquent publier environ 400 nouveautés par an dans les domaines de la littérature française et étrangère, des sciences humaines et de la spiritualité, du pratique et des beaux-livres, ainsi que de la jeunesse et de la bande dessinée. Leur chiffre d'affaires net s'élevait à environ 100 millions d'euros en 2021.