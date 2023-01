Édition de BD: Mourad Boudjellal quitte Editis pour Madrigall

Mourad Boudjellal, homme d'affaires qui venait de relancer une maison d'édition de bande dessinée, a rompu avec le groupe Editis pour rejoindre le concurrent Madrigall (Gallimard, Casterman), a-t-il indiqué mardi.

"Après avoir mis un terme à sa collaboration avec le groupe Editis, Mourad Boudjellal est fier d'annoncer la création de sa société d'édition de bande dessinée et l'entrée dans son capital de Madrigall", a indiqué ce groupe dans un communiqué.

Les termes financiers et notamment la répartition du capital n'ont pas été divulgués.

Interrogé par l'AFP sur le départ de M. Boudjellal, ancien président du Rugby Club toulonnais et aujourd'hui investi dans le football à Hyères, Editis s'est refusé à tout commentaire.

L'homme d'affaires avait fondé une première maison d'édition dans la BD en 1989, les éditions Soleil, vendue à Delcourt en 2011.

Il était revenu dans le métier en février 2022, au sein d'Editis avec Mourad Edition. Un seul titre est paru en mars "ÉlyZée" du scénariste François Durpaire avec au dessin Farid Boudjellal, frère de l'éditeur.

Le nom de la nouvelle maison d'édition n'a pas été révélé, mais Madrigall laisse entendre que le projet sera ambitieux, avec "plus d'une cinquantaine d'auteurs majeurs dans leur domaine" qui auraient signé.

"Une partie du programme éditorial à paraître en 2023 et 2024 sera dévoilé lors du prochain Festival d'Angoulême" fin janvier, a indiqué Madrigall.

Dans l'équipe éditoriale embauchée sont cités les noms de deux auteurs, Barbara Canepa et Jean-Luc Istin, et d'éditeurs de BD, Clotilde Vu, Nadia Berkane-Nesme, Aymeric Jeanson et Laurence Istin.

Mourad Boudjellal avait déjà travaillé avec le patron de Madrigall, Antoine Gallimard, en 2004.

Le groupe Madrigall avait ensuite lancé Gallimard BD en 2005, et racheté Casterman, l'éditeur de Tintin, en 2012.

Editis appartient à Vivendi mais doit être cédé courant 2023, ce dernier ayant fait l'acquisition de son rival Hachette Livre.

Ce groupe a multiplié les créations de maison de BD ces dernières années: Philéas (BD et romans graphiques) en 2020, puis Black River (comics) et Kotoon (webtoons) en 2022. Dans le manga, Kurokawa avait été fondée en 2005.

hh/elc/vk

VIVENDI

LAGARDERE SCA