Edition: Marc Levy rejoint Guillaume Musso au sommet des ventes

L'écrivain Marc Levy dont le nouveau roman, "Une fille comme elle", est sorti la semaine dernière, a rejoint d'emblée son rival et ami Guillaume Musso sur le podium des meilleures ventes de livres, selon le classement GfK à paraître vendredi dans Livres Hebdo.

Guillaume Musso est toujours solidement en tête du palmarès avec son thriller "La jeune fille et la nuit" (Calmann-Lévy) sorti le 24 avril, et il réussit même l'exploit d'occuper la deuxième place du classement avec l'édition de poche de son précédent roman, "Un appartement à Paris" publié chez Pocket.

Mais Marc Levy dont le livre, une comédie romantique, est sorti chez Robert Laffont/Versilio le 18 mai, à la veille du week-end de la Pentecôte, se classe immédiatement à la 3e place du classement pour la semaine du 14 au 20 mai selon les chiffres de l'institut GfK.

Son précédent roman, "La dernière des Stanfield", publié en poche chez Pocket en même temps qu'"Une fille comme elle", prend la 5e place.

"La jeune fille et la nuit", premier roman de Guillaume Musso à être publié chez Calmann-Lévy, a bénéficié d'un premier tirage de 400.000 exemplaires. Le roman de Marc Levy bénéficie du même tirage.

Guillaume Musso et Marc Levy font partie (avec notamment Michel Bussi) du club très fermé des auteurs francophones de best-sellers.

Les romans de Guillaume Musso, traduits dans une quarantaine de langues, se sont déjà écoulés à plus de 28 millions d'exemplaires dans le monde.

Depuis sept ans, l'écrivain, adulé en Corée du Sud, star en Allemagne et en Italie, est l'auteur français qui vend le plus de livres dans l'hexagone.

Les chiffres concernant Marc Levy sont aussi impressionnants. Ses livres ont été traduits en 49 langues et ses ventes globales dépassent, selon son éditeur, les 42 millions d'exemplaires faisant de lui l'auteur français contemporain le plus lu au monde, notamment en Chine et aux États-Unis.