Edouard Baer de retour sur scène

Après trois ans d'absence, le comédien et animateur de radio Edouard Baer sera de retour sur scène à la mi-avril au Théâtre Antoine, où il campera des caractères multiples de Casanova à Romain Gary.

Scénariste, réalisateur et auteur de pièces de théâtre, Edouard Baer interprètera à partir du 18 avril "Les Élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce", a annoncé le théâtre. Le comédien Christophe Meynet est également au casting.

Pris visiblement de panique, le personnage principal se prend à imaginer d’autres vies, se rêvant en Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard ou Romain Gary.

Depuis 2002, Edouard Baer a joué et signé avec sa troupe plusieurs farces théâtrales dont "A la française", "Miam Miam", "Le Grand Mezze", "La Folle et véritable vie de Luigi Prizzoti" et "Looking for Mister Castang".

Maître de cérémonie du Festival de Cannes à trois reprises, Edouard Baer anime depuis septembre dernier une émission chaque dimanche soir sur France Inter.

Qualifié par la radio de "génie de la digression" et de "remède anti-déprime", Edouard Baer officie depuis le Belair, bar installé dans la Maison de la Radio, ainsi que dans des cafés en régions.