Edouard Baer fera la dictée aux téléspectateurs de France Télé mercredi

Dans le cadre de son programme scolaire spécial confinement, France Télévisions propose une grande dictée mercredi après-midi, niveau brevet des collèges, qui sera lue par le comédien Edouard Baer.

Cette deuxième édition de "Tous prêts pour la dictée !" sera diffusé à 13H45 sur les chaînes régionales de France 3, et sur les plateformes numériques Lumni et france.tv.

L'émission, présentée par Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude, sera proposée "en mode confiné aux milliers de collégiens de troisième et à leurs familles, ainsi qu’aux amoureux de la langue française", précise un communiqué.

Via webcam, des personnalités participeront à cette dictée, notamment Bruno Solo, Pénélope Bagieu, Tatiana de Rosnay, Guillaume de Tonquédec et sa fille, Pomme, Tom Leeb, Line Renaud, Vincent Niclo, Julie Zenatti et François Damiens.

Des élèves du collège Louis-Anquetin d'Etrépagny en Normandie seront également au premier plan de cette dictée.

La première édition avait rassemblé plus de 40.000 élèves dans 500 collèges de France.