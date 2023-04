Édouard Philippe fait fructifier son roman sur la présidentielle

Le roman "Dans l'ombre" revient sous les feux des projecteurs grâce à deux adaptations de cette fiction sur une élection présidentielle écrite il y a de longues années par Gilles Boyer et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui n'était alors qu'un élu peu connu.

C'est faire fructifier ce "thriller politique" de 2011, centré sur un personnage de conseiller de candidat à l'Élysée. Il avait plu à la critique, aux débuts de la campagne qui allait porter François Hollande au pouvoir.

Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire ses 400 pages, la bande dessinée est en librairie depuis mercredi, aux éditions Grand Angle. Elle se lit plus vite, avec ses 86 pages.

Un présidentiable qui raconte une présidentielle? L'occasion était belle et, quand cet éditeur a approché les deux auteurs, il les a vite convaincus. Ils ont laissé carte blanche.

La bande dessinée est signée Philippe Pelaez au scénario et Cédrick Le Bihan au dessin.

Il y aura aussi une série télévisée, pour laquelle le duo d'écrivains s'est en revanche impliqué afin de peaufiner le scénario. France Télévisions doit lancer sous peu le tournage de ses six épisodes.

- "Ça n'a pas vieilli"

"Quand on relit le roman, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, ça n'a pas vieilli", estime l'ancien Premier ministre, aujourd'hui maire du Havre, interrogé par l'AFP.

Pour le coauteur du roman Gilles Boyer, aujourd'hui député européen, "c'était émouvant, avec cette BD, de rencontrer pour la première fois nos personnages, de les voir après les avoir autant imaginés".

Le candidat à la présidentielle pour lequel travaille le narrateur ne ressemble pas du tout à Nicolas Sarkozy, celui que les deux romanciers soutenaient en 2011. Front haut et manières raides, il fait plutôt penser au François Hollande de 2012 ou à Édouard Balladur en 1995.

Inutile de chercher là un manuel de la bonne campagne: elle est minée par les dissensions internes à un parti, avec une fraude électorale lors de la primaire et des violences qui vont jusqu'au passage à tabac.

Ressort dramatique exagéré? "De la violence en politique, il y en a toujours eu", répond Gilles Boyer. "Aujourd'hui, ce sont des permanences électorales saccagées ou des menaces de mort contre la famille des élus".

La disparition suspecte d'un député, étoile montante de la droite, était le point de départ au premier livre écrit avec Édouard Philippe, "L'Heure de vérité" (2007).

- Film non abouti -

Plus apaisés, les ouvrages suivant ont moins convaincu: "Des hommes qui lisent" (2017), éloge de la littérature, et "Impressions et lignes claires" (2021), pensées laissées après le passage à Matignon.

Dans la littérature du maire du Havre, "Dans l'ombre" est la valeur sûre.

Un projet d'adaptation en film avait été évoqué par Le Figaro Magazine en 2017, sans aboutir. Mais les deux auteurs ont toujours pensé qu'ils tenaient là une excellente histoire... sans l'imaginer en BD, art dont les politiques sous-estiment peut-être la portée.

"C'est toucher un autre lectorat", d'après Gilles Boyer.

"La bande dessinée, on était très surpris et à la fois très enthousiastes qu'on nous la propose. Et je suis impressionné par ce qu'ont réussi Le Bihan et Pelaez: une adaptation très fidèle de la construction du récit et des rebondissements", juge Édouard Philippe.

"En France, l'idée qu'un responsable écrive est souvent valorisée. Je ne suis pas le seul", poursuit-il. "J'écris mes livres, je mets en général pas mal de temps à le faire, parce que j'écris lentement. C'est vrai que j'ai un petit public. Ça fait plaisir!"