Ã‰gypte : le tombeau de Toutankhamon n'a plus de secret

La Vallée des rois en Égypte... Un lieu mythique, qui a alimenté théories et fantasmes, de professionnels comme d'amateurs. Et le tombeau de Toutankhamon y est pour beaucoup. Ce pharaon est mort prématurément à 19 ans. Les coutumes de l'Égypte ancienne imposent d'embaumer et d'inhumer les morts dans les 70 jours suivant le décès.Pour de nombreux égyptologues, son tombeau n'a donc pas été construit avant sa mort et celui qui lui a été accordé était, au départ, prévu pour quelqu'un d'autre. Il existerait donc d'autres salles, où reposeraient d'autres pharaons et pharaonnes dont l'accès serait caché : la théorie des chambres cachées est née.Depuis la découverte du tombeau, en 1922 par Howard Carter, ces chambres restaient une simple théorie. Intervient alors, en septembre 2015, l'égyptologue britannique Nicholas Reeves. Il affirme avoir trouvé des éléments de preuve confirmant l'existence de ces chambres. Il va même plus loin : pour lui, l'une des chambres abrite la momie de Néfertiti.Elle était l'épouse officielle du pharaon Akhenaton, le père de Toutankhamon. Sa momie n'a jamais été retrouvée. Pour prouver sa théorie, dont il clame la véracité dans de nombreuses interviews et notamment au Point , Nicholas Reeves demande des scans radar de la tombe. Les résultats ne sont pas concluant...Le 31 janvier 2018, une équipe de chercheurs de l'École Polytechnique de Turin commence à étudier et analyser le tombeau grâce à un radar à pénétration de sol (RPS). L'étude dure une semaine, les résultats ont été dévoilés par le gouvernement égyptien le 6 mai : les chambres mystérieuses n'existent pas.Si cette théorie est éventée, les vestiges de l'Égypte ancienne recèle encore bien des énigmes : comment les pyramides ont-elles été construites ? Que cachent-elles encore ? Où se trouve la momie de Néfertiti ? Un mystère de résolu, une foule d'autres attendent encore...