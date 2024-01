Eiichiro Oda, auteur de la saga One Piece, sacré numéro un par les libraires

Des exemplaires du manga "One Piece" d'Eiichiro Oda, au salon du livre de Paris, le 18 mars 2019

L'auteur qui a vendu le plus de livres dans les librairies indépendantes en France en 2023 est un Japonais, Eiichiro Oda, créateur du manga One Piece, selon des chiffres publiés mardi par leur organisation professionnelle.

Le classement le plus commenté est celui des écrivains, réalisé par l'institut GfK, où Guillaume Musso va perdre en 2023 la place de numéro un qu'il occupait depuis 2011, au profit de Mélissa Da Costa.

Mais les libraires membres du Syndicat de la librairie française (SLF), non affiliés à des enseignes nationales, comptent beaucoup moins sur ces romanciers célèbres que sur les auteurs de bande dessinée.

Pour trouver un romancier dans le classement 2023 du Syndicat, il faut en effet descendre à la 11e place, avec l'Américain Michael McDowell, auteur de la saga "Blackwater" et décédé en 1999.

Après le numéro un Eiichiro Oda, suivent dans l'ordre Mr Tan (Mortelle Adèle), René Goscinny (Astérix et Lucky Luke), quatre auteurs de mangas (Masashi Kishimoto avec Naruto, Kohei Horikoshi avec My Hero Academia, Tatsuya Endo avec Spy Family, Koyoharu Gotouge avec Demon Slayer), Riad Sattouf ("L'Arabe du futur"), Orianne Lallemand ("Loup") et Kentaro Miura (Berserk).

Le trio des livres les plus vendus est constitué de l'album d'Astérix "L'Iris blanc", devant le prix Goncourt ("Veiller sur elle" de Jean-Baptiste Andrea) et le dernier polar de Fred Vargas, "Sur la dalle".

Le SLF a fait état d'un chiffre d'affaires en légère hausse en 2023: +0,8% globalement, et +0,5% pour les livres uniquement. C'est la hausse des prix qui a assuré cette augmentation, car le nombre d'exemplaires vendus a baissé (-2,9%).

L'organisation professionnelle souligne "une activité stable ne permettant pas de couvrir la forte hausse des charges". Elle cite deux exemples: "+10% pour les salaires et le transport depuis 2021, +150% pour les factures d'électricité dans les grandes librairies" sur la même période.

"La diversité des ventes en librairie" est, selon le SLF, "un enjeu commercial et culturel", en donnant de la visibilité à des titres qui ne sont pas des best-sellers.

Ainsi, 90% des titres disponibles dans les 470 librairies du panel s'y sont vendus à moins de 100 exemplaires. Et "les titres vendus entre 100 et 10.000 exemplaires représentent les trois quarts des volumes", a souligné le Syndicat.