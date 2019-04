Elle Fanning, Yorgos Lanthimos et Enki Bilal dans le jury de Cannes

L'actrice américaine Elle Fanning, l'auteur français de BD Enki Bilal, les réalisateurs grec Yorgos Lanthimos et français Robin Campillo feront partie du jury du 72e Festival de Cannes, composé en majorité de cinéastes, selon un communiqué des organisateurs publié lundi.

Quatre femmes et quatre hommes issus de six pays différents et de plusieurs continents --même si l'Asie ne sera pas représentée cette année-- entoureront le président du jury, le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, dont le nom avait été annoncé fin février.

Outre l'actrice glamour Elle Fanning, déjà venue plusieurs fois à Cannes ("The Neon Demon", "Les Proies"), le jury comprendra une autre Américaine, la réalisatrice Kelly Reichardt ("Certaines femmes"), figure du cinéma indépendant d'outre-Atlantique, un temps pressentie en compétition avec son prochain film, "First cow".

Deux autres femmes seront présentes à leurs côtés: l'actrice et réalisatrice du Burkina Faso Maimouna N'Diaye (qui a notamment joué dans "La chasse aux papillons" d'Otar Iosseliani et prêté sa voix à la mère de Kirikou dans "Kirikou et la sorcière") ainsi que la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher, qui a déjà présenté deux films en compétition à Cannes, "Les Merveilles" (2014) et "Heureux comme Lazzaro" (2018).

Autres familiers de Cannes, les réalisateurs grec Yorgos Lanthimos ("The Lobster", 2015, "Mise à mort du cerf sacré", 2017), français Robin Campillo ("120 battements par minute", 2017) et polonais Pawel Pawlikowski ("Cold war", 2018) reviendront aussi comme membres du jury après avoir eux-mêmes été en lice ces dernières années pour la Palme d'or.

Un deuxième Français, Enki Bilal, également cinéaste ("Bunker Palace Hotel") mais avant tout dessinateur et scénariste de BD, viendra compléter le contingent français.

"Le jury de Cannes est invité à voir des films réalisés parmi les plus grands cinéastes de l'époque --c'est encore le cas cette année. Toutes celles et ceux qui figurent en compétition doivent aussi se savoir regardés par de grands artistes --c'est également le cas!", ont souligné le président du Festival Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux, cités dans le communiqué.

Les membres du jury se réuniront sous la houlette du cinéaste aux cinq Oscars Alejandro Gonzalez Iñarritu, 55 ans, réalisateur de "Birdman", "Babel" ou "The Revenant".

L'année dernière, présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett, le jury avait remis la Palme d'or à la chronique bouleversante "Une affaire de famille", du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

Le jury dévoilera cette année son palmarès le 25 mai. Les vétérans Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar ou encore les frères Dardenne seront en compétition lors de cette édition dont la sélection officielle a été dévoilée il y a dix jours et qui s'ouvrira le 14 mai.

Après l'annonce de la sélection officielle, puis celles des sections parallèles de la Semaine de la critique et de la Quinzaine des réalisateurs, l'annonce du jury était l'une des dernières étapes pour lever le rideau du 72e Festival de Cannes.

Un ou plusieurs films pourraient encore rejoindre la sélection officielle, notamment le dernier opus de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood" avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, s'il est prêt à temps. Ou encore le deuxième volet de "Mektoub my love" d'Abdellatif Kechiche, Palme d'or 2013 pour "La vie d'Adèle".