"Emilia Pérez" sélectionné pour représenter la France aux Oscars

La comédie musicale "Emilia Pérez" de Jacques Audiard va être proposée par la France pour concourir dans la catégorie "meilleur film étranger" lors de la cérémonie des Oscars en mars 2025, a annoncé mercredi le Centre national de la cinématographie (CNC).

Tourné en espagnol, entre thriller sombre et chorégraphies au son du reggaeton, ce film raconte le repentir d'un baron de la drogue mexicain qui change de vie et devient une femme.

Il a remporté le Prix du Jury au dernier Festival de Cannes et a également valu un prix d'interprétation collectif pour Zoe Saldaña, Selena Gomez et l'actrice principale transgenre Karla Sofía Gascón.

La candidature française doit être envoyée à l'Académie des Oscars, qui annoncera le 17 janvier 2025 quels sont les pays nommés dans cette catégorie.

L'an dernier, la commission chargée de choisir le candidat français avait essuyé de vives critiques pour avoir préféré "La passion de Dodin Bouffant", de Tran Anh Hung, au candidat pressenti par beaucoup, "Anatomie d'une chute", Palme d'or à Cannes et succès en France comme à l'international.

La France n'avait au final pas été retenue pour concourir dans la catégorie du meilleur film étranger. L'épisode a abouti à un profond renouvellement de la commission de professionnels chargée de choisir le candidat français.

Désormais composée de onze professionnels du cinéma à parité femme-homme (dont l'un des producteurs de "Anatomie d'une chute) et présidée par Charles Tesson, ancien patron de la Semaine de la critique à Cannes, la commission avait présélectionné la semaine dernière quatre films.

En plus du film de Jacques Audiard, "Le Comte de Monte-Cristo", l'un des plus gros succès en salles de l'année, ainsi que deux films plus confidentiels, "Miséricorde" d'Alain Guiraudie et "All we imagine as light", de la jeune cinéaste indienne Payal Kapadia, étaient sur les rangs.