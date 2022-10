"Emily" de Frances O'Connor distingué au festival du film britannique de Dinard

Le film "Emily" de la réalisatrice Frances O'Connor, s'est vu décerner le Hitchcock d'Or de la 33è édition du festival du film britannique de Dinard, ont annoncé samedi soir les organisateurs.

Consacrée à la célèbre romancière britannique Emily Brontë disparue à l'âge de 30 ans, le film, qui reçoit aussi le prix du public, s'attache au parcours d'une jeune femme tourmentée et révoltée. Emily est incarnée par l'actrice franco-britannique Emma Mackey, également récompensée par le Hitchcock de la meilleure interprétation pour ce rôle.

Il s'agit du premier long-métrage, en tant que réalisatrice de l'actrice australienne Frances O'Connor.

Le prix spécial du jury Barrière est attribué à "The Almond and the Seahorse" de Celyn Jones et Tom Stern. "Ce sont des personnes piégées dans leur vie et qui vont de l'avant", a résumé Celyn Jones. Le co-réalisateur incarne également Joe, victime d'amnésie après un traumatisme crânien, l'un des principaux protagonistes de ce long-métrage qui entremêle la vie de deux couples.

Un prix d'interprétation collectif a été remis à "All my Friends Hate Me" de Andrew Gaynord, contant une étrange fête entre amis qui, au final, tourne au vinaigre. Avec notamment Joshua McGuire, Christopher Fairbank et Georgina Campbell.

Le 33e festival du film britannique s'était ouvert mercredi et proposait notamment une trentaine de longs-métrages projetés ainsi que six films en compétition.

Cette édition, qui se tient jusqu'à dimanche, présentait aussi une vingtaine d'avant-premières européennes, selon les organisateurs.

Lors de son discours d'ouverture, la directrice artistique du festival, Dominique Green, avait défendu "une sélection de films qui nous permettent de nous questionner: +Qui pensons-nous être?+".

Le jury franco-britannique était présidé par l'acteur français José Garcia. Ce dernier avait lancé ce festival d'un tonitruant "brilliant". "C'est le mot que je préfère dans la langue anglaise" car il souligne notamment "l'audace", "l'intelligence" de celui qui est qualifié de ce terme, avait-il expliqué.

Le festival entendait également rendre hommage au réalisateur et légende du théâtre britannique Peter Brook, décédé le 2 juillet à 97 ans, avec la projection de son adaptation du roman de William Golding "Sa Majesté des mouches" (1963).

En 2021, ce festival, destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français, avait récompensé notamment "Limbo" de Ben Sharrock et "Sweetheart" de Marley Morrison.