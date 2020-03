"En avant" devance un box-office français affecté par le coronavirus

Le film d'animation "En avant", dernier-né des studios Disney/Pixar, a pris la première place du box-office français au coude à coude avec "De Gaulle", alors que la fréquentation des salles est en forte baisse à cause du coronavirus, selon le CBO Box Office.

"Avec l'épidémie de coronavirus de type Covid-19 et la fin des vacances scolaires, la fréquentation en salles chute de 48,7% cette semaine", note le CBO Box Office dans un communiqué.

Le film d'animation "En avant", histoire de magie qui va permettre à deux frères de revoir pendant 24 heures leur père qu'ils n'ont pas connu, a malgré tout réussi à attirer 515.381 spectateurs pour sa première semaine dans 579 salles.

Autre nouveauté de la semaine, le film "De Gaulle", biopic de Gabriel Le Bomin sur la vie du général avec Lambert Wilson, se hisse juste derrière, engrangeant 511.913 entrées.

Sur la 3e marche du podium, "Invisible Man", adapté du célèbre roman de H.G. Wells, l'histoire d'une jeune femme (Elisabeth Moss) dont le petit ami (Oliver Jackson-Cohen) semble venir la hanter après son suicide présumé, a attiré 211.350 spectateurs supplémentaires pour sa 2e semaine.

La comédie "Papi sitter" de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, se glisse en 4e place pour sa première semaine, avec 187.681 spectateurs.

En 5e position, le film des studios Disney "L'Appel de la forêt" de Chris Sanders, avec Harrisson Ford et Omar Sy, attire plus de 186.000 nouveaux spectateurs pour sa troisième semaine en salles, cumulant plus d'1,1 million d'entrées depuis sa sortie.

A noter que "Sonic le film", dédié à l'un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres au monde, le hérisson du groupe japonais Sega, dépasse les 2 millions d'entrées pour sa 4e semaine.

1. "En Avant": 515.381 entrées (nouveauté) - copies: 579

2. "De Gaulle": 511.913 entrées (nouveauté) - copies: 619

3. "Invisible man": 211.350 entrées (cumul 2e semaine: 561.091) - copies: 348

4. "Papi Sitter": 187.681 entrées (nouveauté) - copies: 445

5. "L'appel de la forêt": 186.503 entrées (cumul 3e semaine: 1.144.973) - copies: 499

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 4 au 10 mars.