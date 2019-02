En Chine, Peppa Pig superstar pour l'Année du Cochon

Un temps décriée en Chine pour être devenue un symbole subversif, la truie rose Peppa Pig, personnage d'un populaire dessin animé britannique, y est désormais une véritable star à la veille de l'entrée dans l'année du Cochon.

Mardi marque le Nouvel An lunaire. Et depuis quelques semaines déjà, la cochonne Peppa Pig a envahi les étals des magasins, des paquets de gâteaux aux peluches, en passant par les trousses ou les porte-clés.

Traînée dans la boue l'an passé par un média d'État lui reprochant d'être utilisée comme emblème de contre-culture, elle revient aujourd'hui en force au cinéma ("Peppa Pig célèbre le Nouvel An chinois"), dans un film qui sort cette semaine.

Dans ce long métrage sino-britannique, la truie sera accompagnée de deux nouveaux amis: "Jiaozi" (ravioli) et "Tang Yuan" (boulette de riz glutineux), nommés en référence à deux spécialités culinaires chinoises consommées durant les fêtes.

Peppa Pig raconte les aventures d'une jeune cochonne facétieuse qui aime sauter dans la boue, de son frère George et de ses parents. Le dessin animé est très populaire auprès des enfants chinois.

Fin 2018, des jumelles chinoises âgées de cinq ans, Mi Ai et Mi Ni, ont réalisé une vidéo pour demander à s'entretenir avec la reine d'Angleterre, Elizabeth II. C'était après avoir vu leur héroïne favorite la rencontrer dans un épisode.

- Censuré sur TikTok -

Le clip a accumulé cinq millions de vues et a eu un tel impact que les soeurs ont été invitées – devant les médias – à prendre le thé avec l'ambassadrice britannique à Pékin. Celle-ci leur a promis une visite du palais de Buckingham.

"C'est vraiment amusant et les dialogues sont faciles à comprendre", a déclaré leur maman, Bella Zhang, afin d'expliquer la passion des fillettes pour le dessin animé.

Elle-même dit apprécier les épisodes de la série car ils enseignent "l'importance de l'amour, de la coopération" et parce que "Peppa a toujours une personnalité enjouée".

Cette promotion par le dessin animé des valeurs familiales, si importantes en Chine, a convaincu les parents de laisser leurs enfants le regarder à la télévision, explique Li Xin, en train d'acheter un jouet Peppa pour sa fille de quatre ans.

Peppa Pig a été diffusée pour la première fois dans le pays asiatique en 2015. Mais en mai dernier, quelque 30.000 vidéos contenant le personnage ont été retirées de la populaire application chinoise TikTok ("Douyin" en mandarin). Des médias liés au Parti communiste chinois (PCC) avaient critiqué les détournements dont faisaient l'objet l'inoffensive petite cochonne.

- Détournements porno -

Des internautes adultes utilisaient effectivement son image pour élaborer images, vidéos, autocollants virtuels ou tatouages véhiculant des messages drôles, subversifs, moqueurs envers le pouvoir, voire pornographiques.

Un contreculture qui ne doit "pas être autorisée à détruire l'enfance de nos jeunes et briser les règles", s'était indigné un avril dans un éditorial le très sérieux Quotidien du Peuple, le journal officiel du PCC.

Les épisodes de Peppa Pig ont cumulé environ 60 milliards de vues sur les principales plateformes de vidéos en ligne en Chine, affirme à l'AFP Jamie MacEwan, du cabinet britannique Enders.

"Ce chiffre était de 24,5 milliards en mai 2017, donc vous pouvez voir que l'intérêt pour le dessin animé grandit."

Le film d'animation a fait récemment l'objet d'une vidéo promotionnelle avec de vrais acteurs, qui est devenue virale. Intitulée "C'est quoi Peppa?", elle a été vue plus de 1,6 milliard de fois sur le réseau social Weibo.

Le clip décrit un villageois qui fabrique à partir d'objets recyclés un jouet représentant la cochonne, histoire de faire plaisir à son petit-fils, élevé en ville et qu'il revoit à l'occasion du Nouvel An.

- Contrefaçons -

Il a fait un carton car il a touché les cordes sensibles en Chine de la réunion familiale, de l'amour et de l'harmonie.

Résultat: le long métrage a déjà rapporté, avant même son lancement, 12 millions de yuans (1,6 million d'euros)... grâce aux billets écoulés en prévente.

Outre la Chine, il doit également sortir en salles cette semaine aux Etats-Unis et à Singapour.

Dans un pays où le cochon est symbole de richesse, les produits dérivés Peppa Pig sont très demandés. Un parc d'attraction dédié a même ouvert à Shanghai en 2018 et un deuxième devrait suivre à Pékin cette année.

Mais le succès du personnage est à double tranchant pour la société canadienne Entertainment One, productrice du dessin animé, car les imitations pullulent désormais en Chine.

En 2018, plus d'un demi-million de contrefaçons y ont été saisies, et des dizaines de milliers d'annonces de vente en ligne supprimées, indique à l'AFP un porte-parole de l'entreprise. "En Chine, nous avons une équipe spécialement dédiée à ce problème et qui a déjà réussi à s'occuper de nombreux cas".