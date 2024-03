En Provence, l'artiste britannique Damien Hirst prend possession du Château La Coste

Ailes de papillon, constellations ou encore sculptures d'inspiration antique, l'artiste britannique Damien Hirst a investi vendredi le domaine du Château La Coste, près d'Aix-en-Provence, avec plus de 90 peintures et sculptures de son cru, pour certaines inédites.

C'est la première fois que ce vaste domaine viticole de 200 hectares, niché au coeur de la Provence, confie à un seul artiste l'intégralité de ses espaces qui, outre des rangs de vignes et des champs d'oliviers, comptent plusieurs pavillons ou galeries dessinés par de grands architectes comme Tadao Ando, Frank Gehry ou encore Oscar Niemeyer.

Jusqu'au 23 juin, l'exposition "The Light That Shines" (NDLR: la lumière qui brille) présentera notamment des oeuvres de la série "Natural History", comme ce veau ou ce requin grandeur nature emprisonnés dans leurs cuves de formol, qui ont contribué dans les années 1990 à la notoriété de l'artiste, alors emblème du mouvement des "Young British Artists", aujourd'hui parmi les plus cotés du monde.

L'histoire naturelle sera aussi évoquée dans les sculptures, en verre ou en bronze, des séries "Satellites" et "Meteorites", références à la fascination de Damien Hirst pour le cosmos, dont il a également cherché à restituer la beauté dans un ensemble de toiles évoquant des galaxies étoilées.

Une sculpture dénommée "Charity" de l'artiste britannique Damien Hirst exposée dans le domaine de Château La Coste près d'Aix-en-Provence, le 28 février 2024 AFP

Patrimoine, archéologie et fonds marins ne seront pas en reste avec des sculptures et des négatoscopes (boîtes à lumière) provenant de l'exposition réalisée par le plasticien en 2017 à Venise, "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" (NDLR: Trésors de l'épave de l'incroyable), comme cette femme allongée taillée dans du marbre rose ou ces têtes de méduses.

Le parcours comprendra par ailleurs une série de peintures inédites, "The Empress" (NDLR: l'impératrice), reproduisant des formes kaléidoscopiques formées d'ailes de papillons rouges et noires, dont chacune porte le nom d'une grande figure féminine de l'histoire.

Le travail le plus récent de Damien Hirst, les toiles de la série "The Secret Garden Paintings" (NDLR: les peintures du jardin secret) représentant des fleurs éclatantes aux couleurs vives, sera quant à lui exposé dans la galerie abritée par la "bastide" d'origine du domaine, propriété depuis 2004 de l'Irlandais Patrick McKillen, un magnat de l'immobilier amateur d'art et collectionneur érudit.