En salles, le retour de films victimes du confinement

Le retour de films sortis juste avant le confinement comme "La Bonne épouse" ou "De Gaulle", aux côtés de nouveautés comme "Filles de joie" avec Sara Forestier ouvriront le bal pour la réouverture des cinémas, dans une offre foisonnante mais prudente de dizaines de films.

- "De Gaulle" sur la vague du 18 juin -

Surfant sur la vague du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, "De Gaulle" de Gabriel Le Bomin, sorti en salles le 4 mars, avait connu un bon démarrage, avec près de 600.000 spectateurs.

Ce film avec Lambert Wilson dans le rôle titre et Isabelle Carré dans celui d'Yvonne est de retour sur plus de 600 écrans.

Il raconte quelques mois de la vie du général en 1940, au moment où tout bascule et où il va rejoindre Londres, décrivant en parallèle sa vie politique et sa vie intime auprès de sa famille, en particulier de sa femme et sa fille trisomique, Anne.

"On ne fait pas un biopic, ce n'est pas toute une vie, et on a décidé de mettre dans la lumière celle qui était à ses côtés, Yvonne de Gaulle", expliquait en février à l'AFP Gabriel Le Bomin.

Pour Lambert Wilson, "ce qui a été déterminant dans le choix de cette proposition, c'est que c'était juste un mois dans la vie de de Gaulle, et que c'était surtout le moment où il arrivait aux yeux du monde", où il "était moins écrasant".

- "La Bonne épouse", comédie féministe -

Sorti le 11 mars avec 171.000 spectateurs en quatre jours, "La Bonne épouse" de Martin Provost ("Séraphine"), avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, raconte la vie dans une école ménagère juste avant mai 68.

Sa patronne Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) va voir ses certitudes voler en éclats quand elle se retrouve veuve et ruinée, laissant un vent de liberté souffler dans son univers conservateur.

Comédie sur l'émancipation féminine, en résonance avec le mouvement #MeToo, "La Bonne Epouse", qui ressort sur 800 écrans, "peut plaire au public à la sortie de cette période de crise", espère son distributeur Alexandre Mallet-Guy, pour qui ce film est "sa plus grosse sortie depuis la création de sa société il y a 17 ans".

- Reprises: de "Ducobu 3" à "Radioactive" -

Un certain nombre d'autres films de l'hiver seront à nouveau l'affiche, de la comédie "Ducobu 3" d'Elie Semoun, sortie début février, à "Radioactive", biopic de Marie Curie signé Marjane Satrapi, avec Rosamund Pike.

Seront également à nouveau sur les écrans "Un fils" de Mehdi M. Barsaoui avec Sami Bouajila, "Une sirène à Paris" du chanteur du groupe Dionysos Mathias Malzieu avec Nicolas Duvauchelle, le blockbuster "Invisible man" avec Elisabeth Moss ou encore des film d'animation comme "En avant" des studios Pixar.

- Nouveautés: de "Filles de joie" à "Benni" -

Des nouveaux films sortiront aussi la semaine prochaine, comme "Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, avec Noémie Lvovsky et Sara Forestier, sur des femmes qui mènent une double vie en se prostituant, ou "Benni" de Nora Fingscheidt, drame allemand sur une fillette ballotée de foyer en foyer, récompensé par le prix Alfred Bauer à la Berlinale l'an dernier.

Les spectateurs pourront aussi voir le film d'action américain "The Hunt" avec Hilary Swank.

Mais, alors que les cinémas essaieront de multiplier les événements, projections spéciales ou cycles de films pour faire revenir leurs habitués, nombre de grosses sorties ont été reportées à plus tard.

Il faudra attendre juillet pour voir arriver des films plus en vue, comme le nouveau François Ozon "Eté 85" (le 14) ou fin juillet pour des blockbusters de l'été comme le Disney "Mulan" de Niki Caro ou "Tenet" de Christopher Nolan.