En Tunisie, l'Hôtel du Lac, icône de l'architecture mondiale, en voie de disparition

Le
29 Aoû. 2025 à 16h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Françoise KADRI
© 2025 AFP

L'Hôtel du Lac à Tunis, icône mondiale du style architectural brutaliste et de l’architecture de la période post-indépendance, est en cours de démolition à Tunis. En forme de pyramide inversée ayant inspiré, selon la légende, la saga Star Wars, ce bâtiment a été construit en 1973 par l'architecte italien Raffaele Contigiani, sur commande du premier président tunisien en plein essor du tourisme dans le pays. Photographié le 9 juin 2025.

AFP
FETHI BELAID
Partager 4 minutes de lecture

La légende dit qu'il aurait inspiré George Lucas pour un vaisseau de Star Wars: l'Hôtel du Lac à Tunis, emblème de l'architecture mondiale du 20è siècle, est en cours de démolition, suscitant une levée de boucliers de la société civile.

Point d'entrée de la "ville européenne", avec sa structure en pyramide inversée, ce bâtiment datant de 1973 est "l'un des dix chefs d'oeuvre au monde du brutalisme", explique à l'AFP l'architecte Adnen El Ghali.

Ce style des années 50-70 caractérisé par des formes monumentales sans ornements connaît un fort engouement, ce serait une "grande perte pour le patrimoine mondial", explique cet historien.

En béton et acier, l'hôtel de 416 chambres, bâti par l'Italien Raffaele Contigiani, sur commande du premier président tunisien Habib Bourguiba lors de l'essor du tourisme, a accueilli à son apogée des artistes comme James Brown mais a fermé en 2000 pour des problèmes d'héritage et mauvaise gestion.

Le fonds public libyen Lafico, qui l'a racheté en 2010, a "obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la démolition qui a commencé", confirme officiellement à l'AFP son directeur Hadi Alfitory.

Dès l'installation de palissades mi-août, les réseaux sociaux se sont enflammés de dizaines de commentaires révoltés. Une pétition sur "change.org" pour "sauver le paysage urbain" de Tunis et "l'un des plus beaux hôtels de Tunisie, icône brutaliste", a recueilli 6.000 signatures en quelques jours.

Une grande mobilisation est annoncée en septembre.

L'entrée de l'Hôtel du Lac, conçu par l'architecte italien Raffaele Contigiani et inauguré en 1973. Cette icôle du style brutaliste et de l'architecture d'après l'indépendance, est à l'abandon depuis 2000 et en cours de démolition depuis l'été 2025. Photographié le 9 juin 2025 au centre de Tunis. En forme de pyramide inversée, ce fut l'un des premiers grands hôtels construits dans la capitale sur commande du premier président Habib Bourguiba, à l'époque de l'essor du tourisme dans le pays.

AFP
FETHI BELAID

Selon M. Alfitory, "diverses expertises" ont montré que "le bâtiment est une ruine et doit être démoli".

Le Lafico met sur la table 150 millions de dollars pour la construction "d'un centre commercial et d'un nouvel hôtel de luxe de 20 étages" (le double de l'actuel) "qui gardera le même concept et la forme de l'ancien bâtiment", assure M. Alfitory.

La société civile refuse que l'édifice disparaisse: "investir et moderniser ne veut pas dire démolir et raser sans se soucier de la mémoire collective et de l'héritage architectural", souligne à l'AFP Amel Meddeb, une députée et architecte.

Cette experte en patrimoine, qui a lancé l'alerte avant l'été sur la délivrance du permis de démolition, dénonce "un flou total sur le projet final", qui entrave toute contestation légale.

Symbole "géopolitique"

"Il n'y a aucun panneau officiel sur la nature des travaux en cours, ni d'indications sur le nouveau projet", abonde Safa Cherif, présidente d'Edifices et Mémoires, une association mobilisée depuis une décennie pour "sauvegarder cet emblème de la skyline de Tunis".

Après avoir échappé à la destruction à deux reprises entre 2010 et 2020, l'Hôtel du Lac avait été encore sauvé à l'été 2022 grâce une campagne de la société civile qui avait poussé le ministère de la Culture à le placer sous protection provisoire.

Mais cette mesure a expiré en avril 2023 et malgré le dépôt d'une expertise "démontrant qu'il peut être restauré", le ministère n'a pas accordé de "protection définitive" et l'a même "retirée", un "virage à 180 degrés", selon Mme Meddeb.

Pourtant, lors de réunions entre les autorités, les architectes et le Lafico, "une proposition très intéressante avait été discutée en septembre 2024 prévoyant une extension en gardant la structure originelle", dit l'experte.

L'Hotel du Lac, icone du style architectural brutaliste, conçu par l'architecte italien Raffaele Contigiani et inauguré en 1973, est photographié au centre ville de Tunis le 9 juin 2025. Cet édifice iconique, en forme de pyramide inversée, est l'un des premiers hôtels bâtis à l'époque de l'essor touristique du pays après son indépendance. Fermé depuis 2000, il est en cours de démolition.

AFP
FETHI BELAID

Pour Gabriele Neri, historien de l'architecture au Polytechnique de Turin, "il faut faire preuve de vision. Ces bâtiments, qui ont 50 ans et en auront bientôt 60 ou 100, sont les témoins d'époques très importantes".

L'Hôtel du Lac est "le principal symbole en Tunisie" du "contexte géopolitique des indépendances africaines" quand Bourguiba et ses homologues "voulaient se donner une nouvelle image, moderne et ouverte à l'international", dit-il à l'AFP.

Ce fut aussi une "prouesse d'ingénierie", avec sa base plus petite que le haut et sa charpente métallique venue d'Autriche, souligne l'historien, préconisant de "conserver tout ce qui peut l'être".

Il s'agit de "se réapproprier et valoriser l'architecture de la deuxième moitié du 20è siècle". "En Ouzbékhistan d'où je reviens, les autorités ont entrepris de faire classer à l'Unesco les monuments soviétiques des années 70/80", explique-t-il.

Pour l'expert, avec la vogue du "brutalisme", objet de "films comme +The Brutalist+, de documentaires ou guides", "l'Hôtel du Lac pourrait devenir une attraction pour un tourisme culturel de haut niveau".

Culture
TUNISIE

Dans le même thème - Culture

Musique : Koffi Olomidé de retour en Europe
Afrique

Musique : Koffi Olomidé de retour en Europe

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook lors d'un photocall pour le film &quot;No Other Choice&quot; à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise
Culture

Avec "No other choice", Park Chan-wook revient à Venise avec un projet en gestation depuis 20 ans

La danseuse de ballet Maia Plissetskaia avec son mari, Rodion Chtchedrine, le 13 juin 1977, à Paris
Culture

Russie: le célèbre compositeur Rodion Chtchedrine est décédé à 92 ans

36.81897, 10.16579

À la une

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

International

Thaïlande : la Cour constitutionnelle destitue la Première ministre Paetongtarn Shinawatra

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand