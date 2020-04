En visite à Cuba après 60 ans d'exil, un éditeur meurt du coronavirus

L'éditeur et mécène cubain Victor Batista, oncle de la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, est décédé à 87 ans du coronavirus à La Havane, où il était en visite pour la première fois après 60 ans d'exil, a annoncé lundi sa famille.

"Victor Batista Falla, qui résidait à Madrid, était parti visiter son pays natal, Cuba, où il n'était pas retourné depuis 60 ans. Il y est décédé ce dimanche de Pâques à l'âge de 87 ans du Covid-19", a indiqué la maison royale du Luxembourg dans un communiqué.

Il était "un éditeur reconnu et l'un des plus grands mécènes de la littérature cubaine en exil", a-t-elle souligné.

Membre d'une famille appartenant à la haute société cubaine avant la révolution socialiste de 1959, Victor Batista avait quitté Cuba un an plus tard, s'installant d'abord aux Etats-Unis puis en Espagne.

Dans les deux pays il a financé et dirigé des revues qui publiaient de grands écrivains cubains en exil. L'île compte 11,2 millions d'habitants et on estime que deux millions supplémentaires vivent à l'étranger.

Selon le dernier bilan officiel lundi, Cuba a enregistré 726 cas de coronavirus, dont 21 décès.