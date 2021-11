"Encanto" envoûte le public et se glisse en tête du box-office nord-américain

La magie de la nouvelle pépite Disney, "Encanto, la fantastique famille Madrigal" est parvenue à charmer le public, lui conférant la première place du box-office américain pour sa sortie, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Le film d'animation qui suit les aventures d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d'une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques au coeur des montagnes de Colombie, a récolté 27 millions de dollars sur trois jours, et 40,3 millions depuis sa sortie mercredi, la veille du jour férié de Thanksgiving, une des fêtes les plus populaires chez les Américains.

Moins féériques mais tout aussi surnaturels, les chasseurs d'ectoplasmes de "S.O.S Fantômes: L'Héritage" dégringolent à la deuxième place du podium, avec 24,5 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche pour leur deuxième semaine en salles.

Mêlant amour, gloire et trahison, le long-métrage "House of Gucci", qui relate l'assassinat de Maurizio Gucci, héritier de la maison de mode italienne, commandité par son ex-épouse, Patrizia Reggiani, interprétée par la chanteuse Lady Gaga, obtient la troisième place du classement et 14,2 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation.

Bien qu'en quatrième position, les superhéros Marvel du film "Les Eternels" restent dans le haut du panier avec 7,9 millions de dollars amassés lors de leur quatrième week-end sur les écrans (150,6 millions depuis la sortie).

Adaptation d'un jeu-vidéo truffé de zombies, "Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City", septième opus de la franchise, a enregistré 5,3 millions de dollars de vendredi à dimanche pour sa sortie.

Voici le reste du Top 10:

6. "Clifford" (4,9 millions)

7. "La Méthode Williams" (3,3 millions)

8. "Dune" (2,2 millions)

9. "Mourir peut attendre" (1,8 million)

10."Venom: Let There Be Carnage" (1,6 million)