EnchÃ¨res: des archives de Proust atteignent 750.000 euros

Des archives ayant appartenu à Marcel Proust et dispersées aux enchères jeudi soir à Paris ont atteint 750.000 euros, a annoncé la maison Sotheby's dans un communiqué.

La plus haute enchère a consacré l’un des premiers brouillons d’un des plus beaux passages de "Du côté de chez Swann", la promenade du héros le long de la Vivonne, qui a été cédé à 132.500 euros alors qu'il était estimé entre 30.000 et 50.000 euros.

L’un des lots les plus disputés a été le portrait au crayon de Marcel Proust sur son lit de mort par Jean-Bernard Eschemann, qui a atteint 45.000 euros alors qu'il était estimé entre 1.000 et 1.500 euros.

Un "placard" manuscrit (jeu d'épreuves, ndlr) d'"A l'ombre des jeunes filles en fleurs", estimé entre 15.000 et 20.000 euros, est parti pour 62.500 euros. Ce lot a été préempté par le Musée Marcel Proust d'Illiers-Combray.

En revanche, l'ensemble de 138 lettres de Gaston Gallimard à Marcel Proust, estimé entre 100.000 et 150.000 euros, n'a trouvé preneur qu'à 93.750 euros.

Au total, quelque 70 lots provenant de la collection de Marie-Claude Mante, petite nièce de l'auteur de "Du côté de chez Swann" étaient mis aux enchères.

Sotheby's proposait également d'autres œuvres d'écrivains et d'artistes.

L’enchère la plus haute est allée à l’un des plus éclatants livres de Marc Chagall, "Daphnis & Chloé", enrichi de 42 lithographies originales. Ce lot estimé entre 80.000 et 120.000 euros a trouvé un acquéreur à 140.000 euros.

Un ensemble de cinq carnets inédits d’Antonin Artaud (estimés entre 30.000 et 50.000 euros) ont été préemptés à 68.750 euros par la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Ces carnets passionnants datent de l’une des périodes les plus créatives d’Antonin Artaud et constituent un document exceptionnel sur la vie et la pensée théâtrale de l’auteur.

Enfin un très rare ensemble de 17 lettres de jésuites au Canada datant du XVIIe siècle, "Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France" est parti pour 125.000 euros dépassant largement son estimation (entre 12.000 et 18.000 euros).

Au total, cette vente a rapporté près de 1,9 million d'euros s'est félicité Sotheby's.