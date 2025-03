"Encore une journée divine" : au théâtre, le jubilé en solo de François Cluzet

"A bientôt 70 ans, c'est sympa de se mettre en danger avec un aussi beau défi !" François Cluzet a préféré le théâtre au cinéma pour fêter cinquante ans de carrière avec un solo vertigineux dans la peau d'un psychiatre interné.

Cette adaptation sur scène de "Encore une journée divine", roman de Denis Michelis paru en 2021, est signée Emmanuel Noblet (Molière 2017 du seul en scène pour "Réparer les vivants").

Le dramaturge signe aussi la mise en scène dans le décor blafard d'une chambre d'hôpital psychiatrique, à l'affiche du théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'à la fin avril, avant une tournée.

Aux confins de la folie, Robert, le personnage principal, est un thérapeute reconnu qui s'est mis à proposer des méthodes trop radicales pour "changer le monde", nécessitant son internement d'urgence.

Inoubliable aristo tétraplégique dans "Intouchables" (2011), film aux plus de 50 millions d'entrées dans le monde, François Cluzet n'était pas remonté sur scène depuis vingt-cinq ans et s'est emparé "avec jubilation" de ce thriller psychologique pour son jubilé.

"Emmanuel Noblet m'a proposé cette pièce en me disant qu'il ne la monterait que si j'acceptais", a confié François Cluzet à l'AFP. "Le théâtre me manquait... J'avais envie de revenir à mes premières amours. On m'avait proposé des choses avant mais sans être convaincu. Jouer un personnage aussi complexe, en plus seul en scène, je n'ai pas hésité longtemps !"

"Au théâtre, on est connecté au public. On perçoit toutes les réactions. C'est très fort. Jouer tous les soirs sans s'ennuyer, c'est mieux avec un personnage bien costaud comme ce sale type, mais il y a autant de légèreté que de profondeur", observe le comédien.

Sur-mesure

Emmanuel Noblet confirme avoir adapté sur-mesure ce roman "en imaginant François Cluzet sur scène, en pensant à sa voix, ses regards, sa sensibilité et la force troublante qu'il met dans ses rôles".

Formé au Cours Simon intégré dès ses 17 ans, François Cluzet a débuté au théâtre en 1976 dans la comédie "Pour 100 briques, t'as plus rien maintenant" de Didier Kaminka. Trois ans plus tard, Diane Kurys l'enrôle pour la première fois au cinéma dans "Cocktail Molotov".

Au théâtre, le comédien a joué une quinzaine de pièces seulement, dont "Haute surveillance" de Jean Genet, "La Double inconstance" de Marivaux et, la dernière fois en 1999, "Jacques et Mylène" de Gabor Rassov.

Au cinéma, il a été nommé à onze reprises aux César, la première fois pour "L'Eté meurtrier" de Jean Becker (1983). Le film de Guillaume Canet "Ne le dis à personne" lui a valu le trophée du meilleur acteur en 2007.

Claude Chabrol en a fait l'un de ses comédiens attitrés ("Le Cheval d'orgueil", "Les Fantômes du chapelier", "Une Affaire de femmes"...). Tony Gatlif, Bertrand Blier ou Robert Enrico l'ont aussi engagé. Parmi une centaine de films, François Cluzet a également convaincu Robert Altman ("Prêt-à-porter").

Le retrouvera-t-on au cinéma ? "Je n'ai pas besoin de faire un film pour un film. J'ai bien assez pour vivre. Le temps est bien plus précieux !", répond l'intéressé. "Cette aventure au théâtre me comble et il y aura une tournée à partir de janvier. On verra après..."