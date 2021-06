Enquête ouverte après la plainte d'un jeune homme traité de "barbu" dans un film de Netflix

Une enquête a été ouverte après la plainte pour "discrimination raciale" d'un jeune homme, filmé à son insu à Nice et qualifié de "barbu" dans le film "Sentinelle", diffusé sur Netflix, a indiqué le parquet de Nice à l'AFP mardi.

Le plaignant, un électricien de 21 ans, avait porté plainte le 1er juin, pour "provocation publique à la discrimination, à la haine raciale", avait précisé son avocat, Me Jean-Pascal Padovani, lundi, confirmant une information du quotidien Nice-Matin.

Le plaignant, qui affirme avoir été filmé à son insu, envisage également une action civile pour "exploitation d'image à des fins commerciales sans autorisation", toujours son avocat.

Tourné en 2019 et diffusé en mars sur le plateforme Netflix, le film "Sentinelle" comporte un passage dans lequel l'héroïne du film, une militaire de la mission Sentinelle en poste à Nice, observe dans la lunette de son fusil-mitrailleur deux jeunes hommes se saluer et se quitter sur la Promenade des Anglais.

La scène est accompagnée dans la version "audiodescription" de l'explication suivante: "Deux jeunes barbus munis de sacs à dos se serrent la main et se séparent".

"Le réalisateur s'est autorisé à faire un lien entre l'aspect maghrébin des personnes filmées, qui plus est sans leur autorisation et sur les lieux-mêmes de l'attentat du 14 juillet 2016, et les fondamentalistes religieux. C'est inadmissible, cela sous-entend que toute personne d'origine maghrébine est potentiellement un terroriste", accusait l'avocat du plaignant lundi auprès de l'AFP.

Le 14 juillet 2016, un Tunisien de 31 ans, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, avait fait 86 morts et plus de 400 blessés en fonçant dans la foule sur la Promenade des Anglais, au volant d'un camion.

Le plaignant, domicilié à Nice, indique avoir reçu plus de 80 messages de connaissances après la diffusion de ce film, dont certaines choquées de le voir présenté comme un terroriste dans cette fiction.

Netflix, visé par la plainte en tant que diffuseur, a modifié depuis l'audiodescription de son film pour en supprimer ce terme de "barbus".