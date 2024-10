Eric Métayer, comédien caméléon sur scène "au service de l'imaginaire"

"Sans l'imaginaire du spectateur, je suis foutu !": le comédien Eric Métayer, 66 ans, est de retour au théâtre avec "Un Monde fou", pièce dans laquelle il réalise un tour de force en interprétant 32 personnages sans changement de costumes, ni accessoires.

Sur la scène du Lucernaire à Paris avant une tournée, le champion du monde 1986 de l'improvisation campe tous les employés d'un restaurant branché, du manager au chef tout-puissant, en passant par les clients jusqu'au commis de cuisine, dans un raccourci aigre-doux de la comédie humaine. Le personnage principal est Sam, acteur au chômage, engagé comme remplaçant au standard.

Créé en France en 2007 déjà par Eric Métayer, ce spectacle lui a valu le Molière du seul en scène.

Sélectionnée comme l'une des dix meilleures pièces de l'année 2000 par Time Magazine, "Un Monde fou" est inspiré des années de galère de la dramaturge américaine Becky Mode qui a travaillé comme serveuse en attendant de décrocher un rôle.

Le texte n'a pas pris une ride, transcrivant avec justesse les aléas des rapports professionnels. Eric Métayer, qui signe aussi une nouvelle mise en scène, a actualisé certains personnages: on croise désormais le champion olympique Léon Marchand, l'ancienne ministre Marlène Schiappa ou encore;.. l'Abbé Pierre et Gérard Depardieu.

"Dans la version américaine, il y avait un vrai décor. Venant de l'impro, j'étais habitué à faire avec rien, donc je trouvais ça dommage d'avoir des accessoires ou des costumes. J'ai donc décidé de faire sans pour délirer avec l'imaginaire du spectateur", souligne à l'AFP Eric Métayer, fils de l'humoriste Alex Métayer décédé en 2004.

– ligue d'improvisation –

"Il n'y a pas de meilleure production que celle du spectateur: chacun peut ainsi voir la pièce qu'il veut. J'adorerais visualiser les variations de mes personnages imaginées par le public !", ajoute le comédien.

"Dans ce +Monde fou+, il y a beaucoup d'humanité au-delà des personnages stéréotypés en montrant que souvent chacun défend sa part de gâteau, sans penser à l'autre", dit-il.

Après des études d'histoire de l'art et le Cours Florent, Eric Métayer a rejoint La Ligue d'improvisation dès 1981.

"Dans les cours classiques de comédie, on travaille le texte jusqu'à la virgule. A la Ligue d'improvisation, on travaille le mouvement pour servir l'imaginaire. Le premier théâtre est celui de nos chambres d'enfants quand on y inventait tout. L'imaginaire est d'une puissance sans nom", souligne le comédien aussi à l'aise sur scène, au cinéma ou dans des séries TV.

"J'aime tout ! Je suis un fan des huîtres, un fan des crêpes ou encore du bœuf-en-daube. Si vous m'enlevez un plat, je suis très très malheureux...", confie ce touche-à-tout parmi les grandes voix du doublage en France avec des dizaines de personnages d'animation ("Buzz l’Éclair", "Monstres et Cie", "Moi, moche et méchant"...).

En 2015, Eric Métayer a décroché un deuxième Molière pour la mise en scène de la pièce "Les Chatouilles" écrite et interprétée par Andréa Bescond, alors sa compagne, et où elle raconte des abus sexuels commis quand elle était enfant par un ami de la famille.

"Andrea m'avait raconté son histoire et cela a été un déclic. Je lui ai proposé d'écrire ce qui lui était arrivé, sans savoir ce que cela pourrait devenir" (...)

Après la pièce à succès découverte au Off d'Avignon, il y eu un film présenté à Cannes et récompensé de deux César dont celui de la meilleure adaptation.

Fin novembre, France Télévisions diffusera "Signalements", téléfilm sur la maltraitance infantile réalisé aussi par Eric Métayer qui cosigne aussi le scénario adapté du livre éponyme de Karine et Laurence Brunet-Jambu.