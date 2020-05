Erri De Luca: la pandémie fut aussi un moment d'unité en Italie

La pandémie de coronavirus a cruellement frappé son pays et pour l'écrivain Erri De Luca, elle est "le début d'une nouvelle ère", "un instant grave" mais aussi un moment de démocratie et d'unité pour les Italiens.

"Cela restera comme une expérience qui a été vécue, qui ne peut être effacée", "un point de référence pour pouvoir nous imaginer un autre avenir", dit Erri De Luca, 69 ans.

Ces deux mois de confinement de tout un pays, cet ancien maçon à la silhouette ascétique et au visage buriné, les a vécus chez lui, dans l'ancienne étable qu'il a aménagée dans la campagne romaine, posée sur un grand terrain planté de rosiers et d'arbres fruitiers, près du lac de Bracciano.

"Malgré le nombre de deuils, l'hécatombe dans les maisons de retraite, je crois qu'on se souviendra de cette période comme d'une période féconde, une période d'ensemencement".

La pandémie n'a "rien changé" au quotidien solitaire de l'auteur napolitain de Montedidio. Tout juste a-t-il dû interrompre ses séances d'escalade. "Cet isolement est pour moi très naturel". "Je me lève très tôt le matin, avant qu'il ne fasse jour. Je lis quelques passages d'écriture sacrée en hébreu ancien. Cela me réveille", s'amuse l'auteur, dont l'oeuvre se partage entre romans empreints d'humanisme et de poésie et essais de réflexion sur la Bible. "Je n'ai pas besoin d'ermitage. J'écris là où j'écris", poursuit ce polyglotte, passionné de langues anciennes et rares.

- "Participation active" -

"Je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie", "je n'ai jamais eu ce sentiment de perdre mon temps", dit-il. S'il a vécu ce confinement dans une "situation privilégiée", il est convaincu que ce ne fut pas non plus du temps gâché pour ses compatriotes.

Les Italiens se sont collectivement pliés au confinement sans protester, se déchirer ou vouer aux gémonies leurs gouvernants, dont la cote de confiance reste haute.

"Cette restriction des mouvements a été acceptée", les citoyens se la sont même "appropriée", dit-il. Cette "suspension de la liberté de se mouvoir" n'a pas été une pause démocratique à ses yeux. "Je dirais même le contraire. Cela a été un moment où la participation active des citoyens a permis que ces mesures de restriction fonctionnent et soient partagées".

"Soudain, il y a eu une conversion", le gouvernement "est devenu comité de santé publique, cela a plu, cela a entraîné une réponse solide et convaincue de la société italienne", "cela a fonctionné".

Alors certes, cet "état d'exception" ne durera pas, "les rangs de cette unité se rompront". Mais la crise a rappelé que "la résistance de l'espèce humaine à l'adversité est ancienne". "Chaque génération renouvelle cette connaissance mais elle est en nous".

"Avec notre pression sur la planète, nous accumulons des catastrophes", "il a suffi qu'on relâche un instant cette pression, pour se rendre compte que la nature s'est réveillée, qu'elle répond avec une sorte de soupir de soulagement, qui contraste avec la suffocation pulmonaire" de la maladie, dit-il.

- Apôtres du "catastrophisme" -

La suite ne pourra se dessiner que hors des égoïsmes nationaux. "L'Union européenne est une voie à sens unique", "le processus suivant sera celui d'un groupe d'Etats qui feront un pas de plus" dans l'intégration.

"Les nationalismes sont la dette du XXe siècle, le fardeau du XXe siècle", dit cet ancien militant d'extrême gauche, engagé dans la défense de l'environnement et des migrants.

Erri De Luca récuse les prédictions sur le déclin inexorable de l'Occident ou la vision sombre de l'écrivain français Michel Houellebecq, dont un récent texte écrit pour la radio France Inter, a eu un certain écho en Italie.

"La mort de l'Occident a été annoncée plusieurs fois... Les catastrophistes ont toujours eu de l'audience. Les gens aiment le catastrophisme, même s'il est régulièrement démenti quand aucune catastrophe ne se produit", répond Erri de Luca. Ses apôtres font partie "du système nerveux d'un peuple", ils agissent "comme des anticorps, avec eux on se vaccine contre les prévisions catastrophistes", ironise l'Italien.

Cette pandémie "n'est que la première", "elle inaugure une nouvelle ère, ce n'est pas un accident de parcours". "Je pense n'être ni optimiste ni pessimiste", "je ne fais que constater le présent".

Le dernier roman d'Erri de Luca, "Impossibile" ("Impossible"), doit paraître en septembre en France.