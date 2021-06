Escalade: Exploit en falaise et JO, Julia Chanourdie se dévoile dans un film

Auteure d'une ascension en falaise exceptionnelle, la grimpeuse Julia Chanourdie se livre dans un film, "Julia", présenté au Chamonix Film Festival, dans lequel elle raconte ses exploits sur la roche mais aussi en salle avec sa qualification pour les JO de Tokyo, où la discipline fera son entrée.

Le 4 novembre 2020, Julia Chanourdie est devenue à 24 ans la première femme à réussir l'ascension de la voie Eagle 4 (ou "Y gueule fort") au pied du Mont Ventoux (Vaucluse), cotée 9b, soit un niveau maximal sur l'échelle de difficultés de l'escalade. Seules deux femmes avant elle ont réussi une voie 9b.

La Française fait également partie des vingt grimpeuses sélectionnées dans le monde pour participer aux Jeux olympiques dans un mois et demi à Tokyo, où l'escalade sera sport additionnel pour la première fois.

La jeune femme raconte son parcours, depuis ses 4 ans dans la salle d'escalade de ses parents à l'exploit sur Eagle 4 en passant par la qualification olympique, dans un film de 26 minutes, réalisé par Jocelyn Chavy et présenté en avant-première à Chamonix (Haute-Savoie).

"La falaise me sert d'équilibre de vie, j'ai besoin des deux pratiques pour bien évoluer à haut niveau. En falaise on peut faire tout en un. On peut aller dans une voie extrême. Je vais toucher les limites, ça me fait progresser pour la compétition", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Le Chamonix Film Festival, consacré au cinéma de montagne, tient sa première édition jusqu'à dimanche avec 14 films documentaires proposés.