Espagne : 6e nuit de protestation après l'arrestation d'un rappeur

Pour la sixième nuit consécutive, une manifestation en faveur du rappeur emprisonné Pablo Hasél s'est tenue dimanche à Barcelone, qui a à nouveau dégénéré en affrontements avec la police.

Aux cris de "Liberté pour Pablo Hasél" des centaines de personnes se sont d'abord regroupées devant la gare de Sants, fortement gardée par les troupes anti-émeutes de la police catalane, les Mossos d’Esquadra, selon des images de l’AFPTV.

Les manifestants ont ensuite défilé vers le centre de la capitale catalane, où certains manifestants ont commencé à jeter des projectiles sur les policiers.

Sur la fameuse avenue de Ramblas, des manifestants ont élevé des barricades avec du mobilier urbain et ont jeté des objets sur les forces de l'ordre.

Au moins cinq personnes ont été arrêtées après avoir brisé la vitrine d'un commerce, ont indiqué les Mossos.

La manifestation de dimanche a toutefois rassemblé moins de monde que celles qui ont eu lieu tous les soirs depuis que le rappeur a été emprisonné.

Depuis mardi, les rues de la deuxième ville espagnole ont été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et policiers, avec des barricades, des poubelles incendiées et des destructions.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des magasins ont été pillés et des dommages ont été causés à des bâtiments emblématiques de Barcelone, comme le Palais de la Musique.

Au total, depuis le début des manifestations mardi, 95 personnes ont été interpellées dans toute la Catalogne, selon les autorités.

Pablo Hasél, 32 ans, a été condamné à neuf mois de prison pour apologie du terrorisme, pour avoir dans un tweet traité le roi Juan Carlos Ier de "mafieux", fait l’éloge de personnes impliquées dans des attaques et accusé la police d’avoir tué et torturé des migrants et des manifestants.

Son arrestation a relancé le débat sur la liberté d’expression en Espagne et renforcé les divergences au sein de la coalition gouvernementale, entre les socialistes du président Pedro Sanchez et le parti Podemos (gauche radicale), qui soutient les manifestations.