Espagne: l'écrivain français Pascal Quignard reçoit le prix Formentor

Le romancier français Pascal Quignard, lauréat du Goncourt en 2002, a reçu mercredi le prix Formentor de littérature 2023 pour l'ensemble de son oeuvre, a annoncé le jury.

L'auteur de 74 ans a été récompensé "pour la virtuosité avec laquelle il a renoué avec la généalogie de la pensée littéraire, pour le talent avec lequel il se soustrait à la banalité textuelle et pour avoir appréhendé les dimensions les plus inattendues de la création littéraire", précise le communiqué.

Doté de 50.000 euros, le prix Formentor est un prix littéraire international créé en 1960 par un groupe d'éditeurs européens de renom.

Pascal Quignard a obtenu en 2002 le prix Goncourt pour "Les Ombres errantes", un ouvrage représentatif de son oeuvre, avec des fragments de sensations et de souvenirs et des digressions sur l'histoire, les mythes, le devenir des cultures et des oeuvres d'art mal connues, souvent anciennes, dont il explore finement le sens.

Le grand public le connaît surtout pour "Tous les matins du monde", roman de 1991 adapté au cinéma par Alain Corneau. Pascal Quignard avait cosigné le scénario du film, qui s'était avéré un grand succès non seulement critique, mais aussi public.

Le livre, court, traversé par une sensibilité extrême, et le film, très soigné, avec Jean-Pierre Marielle et Gérard Depardieu, évoquent la carrière d'un musicien baroque qui joua à la cour de Louis XIV, Marin Marais.

Le reste de son oeuvre est perçu comme moins accessible, malgré une tendance aux chapitres bref et à un style clair.

Présidé par l'écrivain et éditeur Basilio Baltasar, le jury du prix Formentor comprend cinq membres, tous espagnols. Il s'est réuni à Canfranc, dans les Pyrénées aragonaises (nord-est de l'Espagne).