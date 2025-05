Espagne: sept tableaux perdus pendant la guerre civile rendus aux descendants d'un maire de Madrid

Le gouvernement espagnol a rendu jeudi lors d'une cérémonie au musée du Prado sept tableaux perdus pendant la guerre civile aux descendants de Pedro Rico, ancien maire de Madrid sous la IIe République, mort exilé en France pendant la dictature franquiste.

"Le fait de les récupérer est un hommage à la mémoire de notre grand-père", a déclaré Paquita Rico, petite-fille de l'homme politique décédé en 1957, lors de la cérémonie présidée par le ministre de la Culture, Ernest Urtasun.

Il s'agit de sept tableaux de trois peintres espagnols du XIXe et du XXe siècles, cinq d'Eugenio Lucas Villaamil, un d'Eugenio Lucas Vázquez, et un autre d'Ángel Lizcano. Ces oeuvres étaient jusqu'à présent dans des musées espagnols après avoir entamé un long périple pendant la guerre civile (1936-1939).

Paquita Rico, petite-fille de Pedro Rico, premier maire républicain de Madrid, lors d'une cérémonie de restitution de sept tableaux saisis pendant la guerre civile espagnole, au musée du Prado à Madrid, le 22 mai 2025 AFP

Après que Rico a quitté Madrid à cause de la guerre, la "Junte du trésor artistique" (JTA), une institution réublicaine chargée de protéger des pillages et des bombardements les biens culturels et de les stocker dans des endroits sûrs, avait déposé les tableaux au Prado.

Le Service de défense du patrimoine artistique national (SDPAN) avait ensuite été crée, et devait à la fin de la guerre se charger de rendre les oeuvres à leurs propriétaires.

Mais la famille Rico n'avait jamais récupéré ces oeuvres.

La loi sur la Mémoire démocratique de 2022, promue sous l'actuel gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, a depuis oeuvré à accélérer la restitution des biens perdus ou spoliés pendant la guerre civile et la dictature de Franco (1939-1975).

En mai 2024, la famille Rico avait déposé une demande et un an plus tard, les premiers tableaux de la collection perdue de leur aïeul leur ont donc été restitués.

Le ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, lors d'une cérémonie de restitition de sept tableaux saisis à Pedro Rico, premier maire républicain de Madrid, pendant la guerre civile espagnole, au musée du Prado à Madrid, le 22 mai 2025 AFP

La loi de mémoire démocratique vise à soutenir "les initiatives nécessaires pour la recherche de biens spoliés" pendant cette période et d'établir "les possibles voies de reconnaissance" pour les victimes.

Après un an de travail, le ministère de la Culture a publié en juin 2024 l'inventaire des oeuvres et des pièces détenues par les musées nationaux et spoliés pendant la guerre civile et la dictature franquiste.

Plus de 5.000 pièces ont ainsi été recensées: bijoux, vaisselle, céramiques, vêtements, ornements liturgiques, tableaux, sculptures et mobilier...