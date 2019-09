Esport: Z Event, un marathon de jeux vidéos au profit de l'Institut Pasteur

Les streamers les plus populaires de France au service d'une œuvre caritative: une cinquantaine de stars des jeux vidéos se réunissent à partir de vendredi à Montpellier pour Z Event, un marathon de plus de 50 heures de diffusion au profit de l'Institut Pasteur.

De Gotaga à Squeezie, de Trinity à Doigby, la fine fleur de l'esport est réunie par deux joueurs montpelliérains, Adrien "Zerator" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary, pour la troisième édition de Z Event.

L'an dernier, ils avaient récolté plus d'un million d'euros --très exactement 1.094.731,34 €-- pour Médecins sans frontières, en mobilisant leurs communautés de fans.

"Ça part d'une philosophie assez naïve, explique Dach à l'AFP. Adrien et moi, on a la chance dans notre milieu de bénéficier d'une certaine forme de notoriété, on trouve juste normal et légitime de l'utiliser pour soutenir une cause importante."

Pour donner, les spectateurs trouveront sous les chaînes Twitch de chaque vidéaste diffusant ses performances en direct un bouton les redirigeant vers une page de Streamlabs, pour verser directement la somme de leur choix. "Avec la possibilité d'obtenir un reçu fiscal", précise Dach.

Les amateurs de jeux vidéos pourront regarder leurs stars préférées jouer à Fortnite, League of legends et plein d'autres titres jusqu'à dimanche minuit, "et même au-delà", ajoute l'organisateur, rappelant qu'en 2018 ils avaient joué "jusqu'à 3 heures du mat'", soit près de 60 heures de marathon.

Après le succès de la précédente édition, ZT production, la société de Dach et Zerator, espère battre son record de dons cette année.

"C'est pour ça qu'on a monté l'évènement à la base, poursuit Dach. Pour ça et pour s'amuser, les joueurs sont tous des amis à nous, c'était le meilleur moyen de joindre l'utile à l'agréable et de se retrouver. Et puis le but est surtout de divertir..."