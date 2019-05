Etonnants Voyageurs scrute une société en crise à Saint-Malo

Le festival international de littérature et de cinéma Etonnants Voyageurs sera une fois encore à l'écoute du monde du 8 au 10 juin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour sa 30e édition, avec l'objectif de scruter une société en crise.

"Effondrement de nos systèmes de représentation du monde, guerre ouvertement déclarée à nos valeurs fondamentales, fragmentation accélérée de la société, lente implosion d'une Europe dont nous savons qu'elle sera à réinventer": autant de constats qui amènent le directeur du festival Michel Le Bris à se demander: "Que nous arrive-t-il?".

Parmi les grands thèmes abordés, "démocratie et littérature, un même combat" avec des écrivains comme l'Egyptien Alaa el Aswani, dont la liberté de ton lui vaut des poursuites dans son pays, ou le Chinois Ma Jian, autre créateur contraint à l'exil.

Le thème de l'Europe et de son devenir sera décliné à travers romans, films, récits de voyages ou débats. Tout comme "le grand retour des mythes" dont la série Game of Thrones est le dernier exemple en date. "Que disent les mythes de si essentiel sur nous-mêmes et sur le monde", s'interrogent les organisateurs.

A noter la présence d'Alan Lee, oscarisé pour la direction artistique du troisième volet du "Seigneur des anneaux" de Tolkien, dont il éclairera l'univers.

La littérature de la nature et des grands espaces, longtemps marginale en France, sera incarnée par la présence, pour la première fois au festival, de l'une des éminentes figures américaines du "nature writing", l'écrivain Thomas Mc Guane.

La nouvelle vague de la francophonie, de jeunes écrivains dignes représentants de cette "littérature-monde" promue de longue date par le festival, fera également le voyage de Saint-Malo.

Comme chaque année, l'imaginaire, la poésie, la bande dessinée, les gens de mer, la littérature jeunesse retrouveront leur place attitrée au festival.

L'une des nouveautés cette année seront des entretiens approfondis avec des créateurs, menés par les journalistes Jean-Luc Hees et Pascale Clark. Parmi leurs invités, l'Islandais J.K Stefansson, l'Ukrainien Andrei Kourkov, l'Américain Ron Rash, ou le Français Christian Bobin.