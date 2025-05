Eurovision: la logique respectée, les favoris se retrouvent en finale

L'artiste autrichien JJ, la concurrente israélienne Yuval Raphael et la finlandaise Erika Vikman toute de cuir vêtue ont réussi à se qualifier pour la finale du Concours Eurovision de la chanson jeudi après avoir impressionné les millions de téléspectateurs avec de puissantes performances dans des genres très différents.

Au final, la logiques a été respectée, les grands favoris du Concours de l'Eurovision de la chanson édition 2025 se retrouveront en finale à Bâle samedi pour essayer de remporter le trophée du plus grand télé-crochet du monde et séduire des dizaines de millions de téléspectateurs qui devront les départager.

Le contre-ténor JJ a ébloui pour l'Autriche devant un public de 6.500 personnes massées dans la Sankt Jakobshalle de Bâle. Il a confirmé son statut de favori face aux champions de la Suède, KAJ, qui s'étaient qualifiés dès la demi-finale de mardi.

Ils seront au total 26 concurrents samedi.

Les maisons de paris donnent le trio comique KAJ et sa chanson hommage à l'art du sauna "Bara bada bastu" ("Faites un sauna") très largement vainqueur. Ce serait un huitième trophée pour la Suède.

Le "Wasted Love" de JJ, qui propulse des aigus de soprano entre deux refrains de ballade avant de culminer en envolée techno, joue sur un registre très différent.

La chanson est interprétée dans un magnifique noir et blanc de studio Harcourt.

"J'étais excité, j'étais aussi plongé dans mes émotions, ressentant tout ce que nous avions écrit, toutes les émotions que nous avions dans la chanson", a-t-il dit à l'issue de la demi finale.

La Française Louane et "maman" était sélectionnée d'office. Comme les concurrents de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, elle était assurée dès le départ de chanter samedi. Les "Big 5" sont les pays qui payent le plus et vont automatiquement en finale, tout comme la Suisse, le pays hôte.

Sa chanson rend hommage à sa mère disparue et offre une chorégraphie toute en retenue symbolisant le temps qui passe dans un sablier.

Ce n'est pas sans risque, elle a confié au Parisien avoir avalé les grains de liège qui remplacent le sable.

Elle est aussi dans le top 5 de la maison des paris.

L'amour, la Finlandaise Erika Vikman en a à revendre. C'est elle qui a clôturé le spectacle jeudi avec "Ich Komme", qui célèbre l'orgasme. Cuissarde et body de cuir noir clouté Erika Vikman s'est envolée sur un micro géant à la fin d'une performance endiablée avec une gerbe d'étincelle jaillissantes comme point final.

Très attendue, avec quelques trépidations après un incident pendant la générale, la performance de la chanteuse israélienne et survivante du 7-Octobre, Yuval Raphael lui a permis d'aller jusqu'en finale.

La jeune femme de 24 ans a interprété "New Day Will Rise" (un jour nouveau se lèvera). Celle qui n'a survécu que parce qu'elle a fait la morte sous un tas de cadavres pendant le massacre perpétré par le Hamas veut lancer un message universel "d'espoir et de solidarité".

"Dès que je suis montée sur scène, j'ai vu quelques amis dans le public et mon cœur s'est tu. Je me suis dit : +Profite, tu vis l'une des expériences les plus incroyables de la vie ; profite de l'instant présent+ Et c'est ce que j'ai fait", a déclaré la jeune femme, après le spectacle.

La participation d'Israël a suscité critiques et protestations mais a peu mobilisé pour le moment à Bâle, malgré l'intensification de la guerre menée par Israël à Gaza, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Un contraste avec les manifestations très importante en 2024 à Malmö.

Les surprises

Il y a eu aussi des surprises. Laura Thorn et "La poupée monte le son" pour le Luxembourg. Poussez-vous, Serge Gainsbourg, France Gall, "Poupée de cire, poupée de son". Laura Thorn est une épine dans le pied du patriarcat: "Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi". Elle espère réitérer l'exploit de France Gall à l'Eurovision 1965.

Les Lituaniens de Katarsis et leur "Tavo Akys" se sont nettement démarqués avec leur rock presque alternatif, qui évoque les rythmes lancinants de Radiohead, les thèmes tristes, mélancoliques voire torturés de Joy Division mais aussi une pincée de Rage Against The Machine.

Le minimalisme a séduit les téléspectateurs qui les ont préférés à des choses plus dans la tradition de l'Eurovision comme l'Australien Go-Jo et son "Milkshake Man" qui avait ouvert le bal jeudi soir avec une chanson pleine de sous-entendus grivois et une scénographie inspirée de l'ambiance glamour des années 1970.