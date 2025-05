Eurovision: puissante performance de JJ pour l'Autriche, un des favoris pour la finale

Le contre-ténor JJ a réalisé une puissante performance pour l'Autriche jeudi pendant la demi-finale de l'Eurovision édition 2025 devant un public de 6.500 personnes et confirmé son statut de favori face aux champions de la Suède, KAJ, déjà qualifiés pour la finale samedi.

Son "Wasted Love" propulse des aigus de soprano entre deux refrains de ballade avant de culminer en envolée techno. La chanson, qui parle d'une période de sa vie où il a "gaspillé trop d'amour" sans en recevoir, est exécutée sur scène dans un magnifique noir et blanc de studio Harcourt.

Le chanteur franco-australien Marty Zambotto, connu sous le nom de Go-Jo, représentant l'Australie avec la chanson "Milkshake Man", lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2025, à l'arène St. Jakobshalle de Bâle, le 15 mai 2025 AFP

C'est l'Australien Go-Jo et son "Milkshake Man" qui a ouvert le bal avec une chanson pleine de sous-entendus grivois et une scénographie inspirée de l'ambiance glamour des années 1970.

A l'issue de la soirée pendant laquelle 16 candidats vont s'affronter pour les dix dernières places à prendre en finale, on connaîtra le nom des 26 élus qui tenteront samedi soir d'emporter le trophée très convoité du plus grand télé-crochet du monde.

Incident

Un manifestant pro-israélien tient une pancarte portant le nom de la chanteuse israélienne Yuval Raphael à l'extérieur de l'arène St. Jakobshalle avant la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2025 à Bâle le 15 mai 2025 AFP

La performance de la chanteuse israélienne et survivante du 7-Octobre, Yuval Raphael, a été perturbée lors de la répétition générale jeudi après-midi par "six personnes, dont une famille" qui ont agité "des drapeaux surdimensionnés et des sifflets", a indiqué dans un communiqué la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR). Elles ont été "rapidement" accompagnées hors de la salle.

Yuval Raphael passera en fin de programmation.

Restent en lice jeudi soir : l'Australie, l'Arménie, l'Autriche, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Monténégro, la Géorgie, le Danemark, la Tchéquie, le Luxembourg, Israël, la Serbie et la Finlande.

La Suisse comme pays hôte et les "Big 5" qui payent le plus (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) sont sélectionnés d'office.

Les statistiques des bookmakers tirées des paris placent l'Autriche, Israël et la Finlande parmi les tous grands favoris pour la deuxième demi-finale.

Mais ce sont des millions de téléspectateurs qui décideront du sort des artistes ce jeudi.

Survivante

L'incident en salle est le second depuis le début de l'Eurovision dirigé contre la chanteuse israélienne, après un geste d'égorgement d'un spectateur lors de la parade de présentation.

La chanteuse israélienne Yuval Raphael représentant Israël avec la chanson « New Day Will Rise » lors de la répétition générale de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2025, à l'arène St. Jakobshalle de Bâle le 14 mai 2025 AFP

La jeune femme de 24 ans montera sur la scène high-tech de la Sankt Jakobshalle pour y interpréter "New Day Will Rise" (un jour nouveau se lèvera). Celle qui n'a survécu que parce qu'elle a fait la morte sous un tas de cadavres pendant le massacre perpétré par le Hamas veut lancer un message universel "d'espoir et de solidarité".

La participation d'Israël a suscité critiques et protestations mais peu mobilisé pour le moment à Bâle, malgré l'intensification de la guerre menée par Israël à Gaza, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts.

Amour et poupée libérée

La chanteuse française Louane Emera, connue sous le nom de Louane représentant la France avec la chanson "maman", lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2025, à l'arène St. Jakobshalle de Bâle le 15 mai 2025 AFP

La française Louane, dont "Maman" rend hommage à sa mère disparue offre une chorégraphie tout en retenue mais visuellement éblouissante, symbolisant le temps qui passe dans un sablier.

Ce n'est pas sans risque, elle a confié au Parisien avoir avalé les grains de liège qui remplacent le sable. "C'est la première fois que ça m'arrivait. Mais je suis contente, vraiment, parce que j'ai vu que malgré cela, j'ai pu terminer ma chanson correctement. Je me suis étouffée à la fin, ça va, c’est cool', a-t-elle confié au quotidien.

Elle est aussi dans le top 5 des "bookies".

De l'amour, la Finlandaise Erika Vikman en a à revendre.

C'est elle qui clôture le spectacle jeudi et la température risque de monter de plusieurs cran, son "Ich Komme", célébrant l'orgasme.

Et puis, il y a Laura Thorn et "La poupée monte le son" pour le Luxembourg. Poussez-vous, Serge Gainsbourg, France Gall, "Poupée de cire, poupée de son".

La chanteuse luxembourgeoise Laura Thorn avec la chanson "La Poupée Monte Le Son" lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la Chanson 2025, à l'arène St. Jakobshalle de Bâle le 15 mai 2025 AFP

Laura Thorn est une épine dans le pied du patriarcat : "Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi". Elle espère réitérer l'exploit de France Gall à l'Eurovision 1965.

Les Lituaniens de Katarsis et leur "Tavo Akys" se sont nettement démarqués avec un rock presque alternatif qui évoque les rythmes lancinant de Radiohead, les thèmes de Joy Division et une pincée de Rage Against The Machine.

L'Albanie, l'Estonie, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, Saint-Marin, la Suède et l'Ukraine ont été qualifiés mardi.