"Everything Everywhere" domine les Spirit Awards avant les Oscars

La comédie absurde de science-fiction "Everything Everywhere All At Once" a remporté sept nouveaux prix samedi lors des Spirit Awards du cinéma indépendant, dont celui du meilleur film, avant la cérémonie des Oscars le week-end prochain.

Le long métrage s'est illustré dans toutes les catégories pour lesquelles il était nommé lors de l'événement organisé sur la plage de Santa Monica, en Californie, qui met à l'honneur les films à petit et moyen budget.

"C'est trop. Nous avons tellement de chance!", a déclaré l'un des deux réalisateurs, Daniel Scheinert, en recevant le dernier prix de la soirée.

Les actrices Michelle Yeoh et Stephanie Hsu ainsi que le comédien Ke Huy Quan ont également été récompensés au sein de catégories où concouraient des artistes sans distinction de genre, une première dans l'histoire de la cérémonie.

"Michelle, tu as battu une brochette d'hommes!", s'est exclamée la comédienne Jamie Lee Curtis, qui lui donne la réplique dans le long métrage, à l'issue de la cérémonie.

Les réalisateurs américains Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont également remporté les prix de la meilleure réalisation et du meilleur scénario, et le film a reçu la récompense du meilleur montage.

Ce film indépendant, produit avec un budget de 25 millions de dollars, raconte l'histoire d'une propriétaire de laverie, incarnée par l'actrice malaisienne Michelle Yeoh, épuisée par ses tracas administratifs avec le fisc, soudainement plongée dans des univers parallèles.

Le film a rencontré un franc succès l'année dernière, engrangé quelque 100 millions de dollars dans le monde entier et a été nommé 11 fois aux Oscars, dont la cérémonie a lieu le 12 mars, et pour lesquels "Everything Everywhere" fait figure de favori.

D'autres films pourraient bénéficier d'un coup de pouce pour les Oscars grâce à leurs récompenses reçues lors des Spirit Awards: "Toute la beauté et le sang versé" (meilleur documentaire), "Aftersun" (meilleur premier film) ou encore "Tar" (meilleure photographie).