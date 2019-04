"Face à la nuit", Grand Prix du 11e festival du film policier de Beaune

"Face à la nuit" (Cities of last things), long-métrage du réalisateur malaisien Wi-ding Ho, a remporté samedi le Grand Prix de la 11e édition du festival international du film policier de Beaune (Côte d'Or).

Présidé par le réalisateur Benoît Jacquot, le jury a consacré le 5e film et le 2e long-métrage du cinéaste de 47 ans, qui raconte les péripéties d'un homme dont la vie ordinaire va basculer après trois nuits à traverser un monde interlope. Il est sur le point de commettre l'irréparable mais son passé va le rattraper.

Le Prix du Jury a été remis au film philippin "Alpha - The right to kill", une plongée dans la lutte antidrogue à Manille où un policier et un indic tentent de faire tomber un influent trafiquant de drogue, mais aussi à "Piranhas" du réalisateur italien Claudio Giovannesi. Ce film, tiré du roman de Roberto Saviano et prix du meilleur scénario à Berlin, raconte la fascination d'un groupe d'adolescents pour les parrains de la Camorra à Naples.

Le Prix Spécial Police, dont le jury est composé de professionnels des forces de l'ordre français et étrangers, a consacré le film colombien "Les Oiseaux de Passage" de Cristina Gallego et Ciro Guerra tandis que le prix Sang Neuf, dédié à de jeunes réalisateurs, a été remis à l'Américain S. Craig Zahler pour "Dragged Across Concrete".

Le Prix de la Critique est revenu quant à lui au film "El Reino" (The Realm) du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen, déjà primé à Beaune en 2017 par le Prix Sang Neuf pour un autre long-métrage "Que Dios nos perdone" (Que Dieu nous pardonne).

Rendez-vous incontournable des cinéphiles gourmands de polars, le festival bourguignon, qui a débuté mercredi, doit se terminer dimanche en présence notamment de deux invités d'honneur, les réalisateurs allemand et danois Fatih Akin et Nicolas Winding Refn.