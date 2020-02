Fanny Ardant et Swann Arlaud récompensés par les César du meilleur second rôle

Fanny Ardant dans "La Belle Epoque" de Nicolas Bedos et Swann Arlaud dans "Grâce à Dieu" de François Ozon ont été récompensés vendredi soir par les César du meilleur second rôle.

"Je ne sais pas quoi penser des prix, je ne sais pas quoi penser des récompenses", a dit Fanny Ardant, soulignant que "dans tout jugement, il y a une condamnation, et une condamnation c'est toujours dangereux".

Ce prix, "je vois ça comme une glace", a-t-elle ajouté. "C'est très agréable, mais c'est éphémère", a-t-elle encore dit, soulignant "le plaisir et le bonheur qu'elle a eus sur +La Belle Epoque+".

Dans ce film, Fanny Ardant joue Marianne, une femme entrée de plain-pied dans le XXIe siècle, qui s'échappe grâce à un casque de réalité virtuelle et s'ennuie avec son mari, un ancien dessinateur de BD désabusé, sexagénaire allergique aux nouvelles technologies.

A 70 ans, Fanny Ardant a déjà reçu un César, celui de la meilleure actrice, en 1997 pour son rôle de gérante de boîte de nuit gay dans "Pédale douce" de Gabriel Aghion.

Swann Arlaud a de son côté été récompensé pour son rôle dans "Grâce à Dieu" de François Ozon, film choc sur la pédophilie dans l'Eglise, qui raconte le combat de victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'affaire Barbarin.

Il y incarne Emmanuel, un ancien scout abusé par l'ex-prêtre Bernard Preynat, et l'un des fondateurs d'une association de victimes fondée en 2015 à Lyon, la Parole libérée.

"Quelle fierté de faire partie de ce film, vraiment", a lâché l'acteur de 38 ans sur scène, rappelant que "par deux fois on a essayé d'empêcher la sortie du film". "C'était assez violent. Mais je me suis dit: si le cinéma a encore ce pouvoir là, de faire trembler, alors on peut être fier un peu quand même".

"Je pense surtout à ces trois personnages qu'on interprète, qui existent vraiment. Ils s'appellent Alexandre, François, Pierre-Emmanuel. Ils ont subi des abus sexuels pendant leur enfance et c'est devenu des héros, parce qu'ils ont réussi à parler, à affronter le mensonge, le mépris (...) et c'était une immense responsabilité d'avoir ça à jouer".

"Barbarin a été relaxé, on attend le jugement pour Preynat donc ce ne sont pas les artistes qui font la justice", a-t-il ajouté, "mais au moins ils peuvent dire des choses que le silence tente d'étouffer".

Avant ce personnage d'homme fragilisé par les blessures de son enfance, l'acteur avait déjà reçu un César en 2018, celui du meilleur acteur pour son rôle d'éleveur dans "Petit paysan" d'Hubert Charuel.