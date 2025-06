Fashion Week: Anderson réinvente l'héritage de Dior pour sa première collection

C'était l'événement le plus attendu de cette Semaine de la mode parisienne: Jonathan Anderson a dévoilé vendredi sa première collection Dior Homme devant un parterre de stars, entre respect de l'héritage de l'historique maison et réinvention contemporaine.

"Mon idée, c'est qu'il faut décrypter et reprogrammer Dior. Certains de mes héros, des créateurs majeurs de l'histoire, ont travaillé chez Dior. Je ne voulais pas tout effacer mais, au contraire, continuer, honorer tout ce qui a été fait. Car Dior, c'est une maison capable de renaître en elle-même", a déclaré le Nord-Irlandais de 40 ans à la presse avant le coup d'envoi du défilé printemps-été 2026.

Le créateur a notamment réactualisé la robe Delft à travers de larges shorts cargo déclinés en rose, vert, noir et blanc, et réinterprété la veste Bar, emblématique de la maison, très cintrée à la taille.

Il s'est également inspiré de l'esthétique de la robe Cigale, créée par Christian Dior en 1952, à la construction sculpturale et au tissu moiré.

Le quadra est remonté encore plus loin dans le temps avec des vestes queue-de-pie et des gilets des XVIIIe et XIXe siècles, présentés aux côtés de jeans et de larges sneakers.

Cette collection estivale comporte aussi de nombreuses capes, certaines droites, d'autres trapèzes, à l'image de ce que Jonathan Anderson proposait lors de ses collaborations avec la marque de prêt-à-porter Uniqlo.

Le tout dans une palette sobre, avec du blanc, du beige, du gris et du noir, mais aussi des couleurs vives, comme du rose, du vert, du rouge et du lilas.

Rihanna au rendez-vous

Le défilé s'est déroulé dans une pièce feutrée avec aux murs quelques tableaux, inspirée des intérieurs de la Gemäldegalerie de Berlin, à l'intérieur d'une structure éphémère au cœur de la cour de l'Hôtel des Invalides.

Le show réunissait quelque 600 invités, soit moitié moins que d'habitude, et de nombreuses stars, comme Robert Pattinson, acteur et égérie de la marque, Daniel Craig, qui a porté les costumes de James Bond et d'Anderson dans le film "Queer" de l'Italien Luca Guadagnino, ou encore la pop star Sabrina Carpenter.

Enceinte de son troisième enfant et accompagnée de son conjoint, le rappeur Asap Rocky, la chanteuse Rihanna, pour qui le créateur a conçu des tenues de scène, s'est assise non loin de Bernard Arnault, PDG de LVMH auquel appartient Dior.

Tout au long de la semaine, Jonathan Anderson avait distillé des indices autour de ce premier défilé très attendu.

Sur Instagram, où il compte 1,3 million d'abonnés, il a notamment partagé des clichés par Andy Warhol du peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) et de Lee Radziwill, égérie mode des années 1960-70 et sœur de Jackie Kennedy, ainsi que des vidéos du footballeur Kylian Mbappé, égérie Dior, faisant maladroitement son nœud de cravate.

"Je voulais quelqu'un qui représente la France et j'ai pensé que Mbappé était un modèle incroyable et quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé", a commenté le couturier, vantant "le sourire incroyable" et la "gentillesse" de l'attaquant du Real Madrid.

Mercato

Au moment où le secteur du luxe multiplie les changements de direction artistique pour renouveler son image et relancer sa croissance, la nomination d'Anderson constitue l'un des mouvements les plus importants du mercato, avec celle du Franco-Belge Matthieu Blazy, 41 ans, chez Chanel.

Après des mois de spéculations, il a été annoncé début juin à la tête des collections femme de Dior, en remplacement de Maria Grazia Chiuri, quelques semaines après son arrivée chez l'homme. Il devient ainsi le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison, avec la haute couture.

Ce choix "fait sens", pour Alice Feillard, directrice des achats de l'Homme aux Galeries Lafayette. "C'est presque deux marques différentes, avec deux histoires très différentes. Ça l'a été pendant de nombreuses années et je pense que, maintenant, le vrai enjeu, c'est d'avoir une identité un peu plus cohérente", analyse-t-elle.

Salué pour avoir propulsé sur le devant de la scène la griffe espagnole Loewe, également propriété de LVMH, Jonathan Anderson est l'un des créateurs les plus prometteurs, dont la réputation s'est bâtie sur des coupes impeccables, avec une utilisation généreuse de matériaux nobles, comme le cuir et le métal.