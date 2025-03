Fashion Week de Milan: rave chez Dolce&Gabbana, poésie chez Ferragamo

Dolce & Gabbana a emporté samedi la Fashion week de Milan dans une atmosphère de grande rave, Ferragamo optant pour un théâtre poétique.

Le duo sicilien D&G a présenté une collection intitulée "Cool girls" avec une armée de filles en treillis, bombers démesurés et bonnets vissés sur la tête, bien déterminées à traverser le podium, fendre la foule et rejoindre l’estrade extérieure pour se déhancher sur un dj set endiablé.

Aux platines on a reconnu Victoria De Angelis, la bassiste du groupe italien devenu phénomène International, les Måneskin.

Les looks étaient un mélange de street wear - sweat-Shirts à capuches, pantalons baggy à lanières, jeans larges tailles basses - associé à des pièces hyper féminines - dentelles, body, micro soutien-gorges -, ou rehaussé de broderies, strass et bijoux.

Aux pieds, les bottes motardes se transforment en cuissardes ou bien les sandales sont en fourrures.

Défilé Dolce & Gabbana à la Fashion Week de Milan, le 1er mars 2025 AFP

La séquence finale des tenues de soirées version party girl était un florilège de petites robes courtes chasubles brodées ou frangées et de robes longues transparentes, en dentelles ou maille ajourée.

Les filles ont rejoint les copines dehors sous les applaudissements des fans amassés dans la rue qui, pour une fois, étaient aux premières loges.

Défilé Ferragamo à la Fashion Week de Milan, le 1er mars 2025 AFP

Plus tôt dans la matinée, Ferragamo a présenté sa collection automne-hiver signée Maximilian Davis, qui s’est inspiré du mouvement Tanztheater allemand des années 20, évoqué dans des combinaisons en soie à coupe droite incrustées de dentelle.

Tout au long de la collection, les dualités poétiques des performances du Tanztheater allemand – dialogues émotionnels entre amour et désir, liberté et contrôle, romance et passion – s’expriment à travers la forme et la fabrication : des trenchs en satin fluides ceinturés en travers du corps ; du cachemire placé à côté de cuirs brillants ; des plumes aplaties ; des coquelicots traînant sur des tiges en forme de ruban.

Défilé Ferragamo à la Fashion Week de Milan, le 1er mars 2025 AFP

Les abondantes fleurs des campagnes des années 80 de Ferragamo et des chaussures d’archives apparaissent également directement transposées dans les soulier.

Sur ce front, cœur de métier de la maison florentine, le designer a proposé une nouvelle semelle compensée, inspirée de l’innovation du milieu du siècle de Salvatore Ferragamo, dessinant une chaussure sans couture à la forme futuriste allongée.