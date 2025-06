Fashion Week: Dries Van Noten revisite les classiques, Issey Miyake fait danser les textures

Le créateur belge Julian Klausner a présenté jeudi à Paris son premier défilé homme pour Dries Van Noten, une collection printemps-été 2026 flamboyante où il revisite avec audace les classiques du vestiaire masculin.

"Je voulais vraiment garder à l'esprit ces pièces classiques, ces basiques issus de la garde-robe masculine traditionnelle", a expliqué le styliste à la presse à l'issue du show, acclamé par le public.

Défilé printemps-été 2026 Dries Van Noten lors de la Fashion Week de Paris, le 26 juin 2025 AFP

"Je réfléchissais à la différence entre le formel et le décontracté: qu'est-ce qui fait qu'un vêtement paraît formel ou au contraire décontracté ? Comment puis-je élever des éléments casual (décontracté, NDLR) ou atténuer les éléments formels ? C'était vraiment au cœur de l'exercice", a poursuivi le trentenaire.

Sur le podium, cette réflexion se traduit par une série de pièces aux volumes maîtrisés: manteaux trapèze, trenchs en soie, caleçons, mini-shorts mais aussi tops ajustés à col bateau ou à épaulettes, que Klausner imagine volontiers comme des hauts de soirée pour hommes.

Le tout dans une palette de couleurs marquée, avec du rouge vif, du fuchsia éclatant, du bleu profond ou du vert et du orange très années 1970, sans oublier les rayures, toutes sortes d'imprimés ou encore les broderies de perles scintillantes.

Julian Klausner, le directeur artistique de Dries Van Noten, lors du défilé printemps-été 2026 à la Fashion Week de Paris, le 26 juin 2025 AFP

"En abordant cette collection masculine, je voulais des imprimés, des broderies, des couleurs vives", résume le styliste. "Je l'ai pensée de manière joyeuse et spontanée, en poussant les réglages des tissus et des couleurs au maximum."

La taille est parfois marquée par un paréo noué ou par une ceinture de smoking.

Un accessoire "très ludique" que le créateur a également décliné en toutes sortes de satins colorés, en imprimés, en broderies.

Nommé en décembre pour succéder au fondateur de la maison de couture Dries Van Noten, qui a pris sa retraite l'an dernier, Julian Klausner avait présenté en janvier une première collection homme à Paris avant une première collection féminine très remarquée en mars.

"Dancing texture"

Défilé printemps-été 2026 Issey Miyake lors de la Fashion Week de Paris, le 26 juin 2025 AFP

La maison japonaise Issey Miyake a de son côté présenté pour la deuxième fois à Paris les créations de son label IM Men, une ligne créée en 2021 dirigée par trois membres du Miyake Design Studio: Sen Kawahara, Yuki Itakura et Nobutaka Kobayashi.

Introduite par des danseurs semblant venir d'autres mondes (d'un futur intergalactique ou bien du désert) et exécutant une chorégraphie surréaliste, cette nouvelle collection intitulée "Dancing texture", fait une fois de plus la part belle aux matières fluides.

Inspiré par le céramiste japonais Shoji Kamoda, connu pour ses formes audacieuses et ses ornements décoratifs, ce vestiaire propose des pantalons et tuniques amples aux motifs rappelant ceux de l'artiste japonais.

Le défilé printemps-été 2026 de Sean Suen lors de la Fashion Week de Paris, le 26 juin 2025 AFP

Certains vêtements sont plus près du corps, comme ces ensembles pantalons et hauts à manches longues en dentelle ou en matière plus texturée.

Les têtes sont ornées de coiffes extravagantes ou bien de chapeaux cloche qui redescendent jusque sur les yeux.

La palette est très vaste, des tons minéraux aux plus vifs comme du bleu saphir, des orange et vert fluos.

Le Chinois Sean Suen, à la tête de la maison portant son nom, a lui proposé une collection baptisée "rêverie", qui joue sur une superposition de tissus et contraste de textures.

Les pulls en maille se portent courts, au-dessus de chemises longues et des jupes en soie laissant apercevoir des bermudas en cuir. La palette de couleurs reste sobre, avec du blanc cassé, du noir, du gris ou du rose pâle.

Défilé printemps-été 2026 Amiri lors de la Fashion Week de Paris, le 26 juin 2025 AFP

Chez Amiri, les années 1970, teintées d'une touche d'exotisme, ont fait leur retour sous la verrière du Carreau du Temple, en plein coeur du Marais, transformé pour l'occasion en jardin luxuriant.

Pantalons flare, chemise à jabot disco, cols pelle à tarte, pulls à motifs losanges et peignoirs en satin négligemment noués sur les hanches sont de sortie, le tout rehaussé de broderies à paillettes.