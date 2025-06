Fashion Week: Jeanne Friot célèbre la communauté transgenre

"Il faut les représenter, les rendre visibles": figure montante de la mode française, Jeanne Friot a présenté mercredi, au deuxième jour de la Fashion Week masculine de Paris, une collection célébrant la communauté transgenre.

La créatrice, qui a inventé le concept du "gender fuck" (un dépassement de la mode genrée ou dégenrée), a imaginé pour la saison printemps-été une collection mixte où se côtoient robes asymétriques moulantes, bermudas, larges blazers et kilts plus ou moins longs, dans une palette de blanc, bleu et rose pastel.

"C'est littéralement le drapeau trans", a expliqué Jeanne Friot à l'AFP. "C'était une manière de créer un moment de joie face à cette communauté qui est très oppressée en ce moment et à laquelle on enlève beaucoup de droits", notamment aux États-Unis où Donald Trump a promis, durant sa campagne présidentielle, de mettre fin au "délire transgenre".

En tant qu'"alliée" de leur cause, "il fallait en parler, en parler bien, les représenter, les rendre visibles", insiste la styliste de 30 ans.

Le défilé printemps-été 2026 de Jeanne Friot lors de la Fashion Week de Paris, le 25 juin 2025 AFP

"Trans liveS matter" ("Les vies des personnes transgenres comptent" en français) était notamment inscrit en blanc sur un t-shirt noir porté par une mannequin recrutée la veille lors d'un casting ouvert à tous.

Fidèle à ses principes, Jeanne Friot a proposé une nouvelle collection éco-responsable. "Rien n'est neuf, on est toujours dans l'upcycling, le +made in France+, on ne fait que du +deadstock+ (stock de tissus de maisons de mode inutilisés, NDLR). C'est dur mais on continue", lance-t-elle.

Y figuraient notamment des robes confectionnées à partir de ceintures de cuir réutilisées, l'une de ses signatures qu'on retrouvait sur la tenue qu'elle a créée pour la cavalière d'argent qui a fait sensation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris l'été dernier.

La créatrice Jeanne Friot à l'issue de son défilé printemps-été 2026 à la Fashion Week de Paris, le 25 juin 2025 AFP

Une tenue vue par des milliards de téléspectateurs et entrée en février dans la collection permanente du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris.

"Beaucoup de choses ont changé" depuis un an, observe Jeanne Friot. "On s'est développé, l'équipe a grandi (...) C'est toujours dur, c'est toujours un combat à chaque étape. Mais oui, on a eu un gros coup de boost grâce aux JO. Et on continue sur cette lancée", assure-t-elle.