Fashion week à New York: Michael Kors en vacances, frissons chez Altuzarra

Un air de vacances chez Michael Kors, des frissons d'angoisse chez Altuzarra, et Tory Burch qui s'affirme dans un décor spectaculaire: la Fashion Week de New York a exprimé sa diversité lundi, au quatrième jour des défilés de la saison printemps-été 2024.

Un air de vacances chez Michael Kors -

Le créateur américain a donné un air de vacances à sa collection, la première depuis l'annonce du rachat de sa maison-mère Capri (qui chapeaute aussi Versace et Kimmy Choo) par le groupe Tapestry (Coach, Kate Spade), pour faire un géant du luxe.

Fichier vidéo Le long de l'East River, face à Manhattan, le podium a pris des allures de promenade en bord de mer, sous les yeux des actrices Blake Lively ou Halle Berry.

"Je ne peux pas vous emmener à Capri, mais je peux vous emmener à Brooklyn", sourit le créateur de 64 ans, qui cherche toujours à faire l'alliance du glamour et du confort.

Près de l'eau, des tenues légères, blanches et tout en dentelle brodée, robe courte, ensemble mini-jupe chemisier, ou pantalon et petit top, portés sur des sandales, se marient avec la musique, des chansons jazz et glamour du pianiste légendaire Burt Bacharach.

Un pull léger et ample, en cachemire et coton, descend juste sous la ceinture et laisse les jambes totalement découvertes, un clin d'oeil à la tendance "no pants", mais aussi une manière de s'adapter aux changements de température.

Défilé Michael Kors à la Fashion Week de New York, le 11 septembre 2023 AFP

"Nous savons tous que le monde est devenu trop chaud. Et nous nous demandons de plus en plus comment nous habiller, surtout quand il fait trop chaud dehors, et qu'au bureau (avec la climatisation) il fait trop froid et nous sommes gelés", explique le créateur.

Kors réinterprète aussi le panier en osier rendu populaire par l'artiste Jane Birkin, récemment décédée.

"Une femme britannique qui vivait en France, mais qui avait cette attitude si décontractée, je pense que c'était très américain", dit-il.

- Frissons chez Altuzarra

Ambiance radicalement différente au défilé Altuzarra, à l'intérieur de la vénérable bibliothèque centrale de Manhattan, sous une haute coupole aux vitres opaques.

Le créateur franco-américain Joseph Altuzarra s'inspirait ces dernières saisons de récits mythologiques ou de grands voyages.

Défilé Altuzarra à la Fashion Week de New York, le 11 septembre 2023 Getty/AFP

Cette fois il a plongé dans l'ambiance angoissante de "Rosemay's Baby", classique de la littérature fantastique sous la plume du romancier américain Ira Levin (1929-2007) et "chef d'oeuvre intemporel du film d'horreur de Roman Polanski" au cinéma, explique-t-il dans un texte présentant la collection.

Dans un décor sombre, sous une musique inquiétante, la collection fait la part belle aux robes nuisette, portées sous de longues vestes, ou à des jupes ou ensembles dans un satin délicatement froissé, et orné de perles.

Des robes courtes à superposition en tulle sont recouvertes d'un voile transparent en organza, faisant penser à une poupée. Avec cette collection, le créateur Joseph Altuzarra voulait dégager "une ambiance obsédante et énigmatique, tout en restant ancré dans le style et le pragmatisme de tous les jours".

- Tory Burch s'affirme -

"Dans un monde chaotique, j'ai voulu un peu de calme. Mais je ne voulais pas faire dans le minimalisme", a déclaré Tory Burch après son défilé.

Défilé Tory Burch à la Fashion Week de New York, le 11 septembre 2023 AFP

Le cadre, lui, était grandiose, sous le toit et entre les façades ondulantes en granite d'un nouvel atrium du Musée d'histoire naturelle de New York, une institution emblématique de la mégapole adossée à Central Park.

Dans ce décor, elle a multiplié les expérimentations: des jupes ultra courtes sont portées sous une parka ou un blazer sans col au violet brillant futuriste, avec des lunettes teintées.

Parmi les pièces les plus originales de la collection, figurent aussi un ensemble cape et robe en tricot de viscose qui s'achève en reliefs arrondis.

Défilé Tory Burch à la Fashion Week de New York, le 11 septembre 2023 AFP

Les tissus sont légers, mais ils créent de la structure, comme sur ses autres robes, coupées en diagonale au-dessus des genoux et qui laissent une épaule découverte.

La créatrice américaine a aussi voulu se réapproprier des symboles de contrainte pour les femmes, comme le corset, et les intégrer à une "belle féminité".