"Fast & Furious" double "Le Roi Lion" au box office

Le nouveau film de la franchise Fast & Furious, "Hobbs & Shaw", a dépassé à son lancement cette semaine le remake du "Roi Lion", qui régnait cet été sur les salles de cinéma françaises, selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

Le nouvel épisode de la série à succès, qui met l'accent sur les frères ennemis Hobbs (joué par Dwayne Johnson) et Shaw (Jason Statham), a attiré plus de 1,1 million de spectateurs en première semaine. Le film réalisé par David Leitch fait moins bien que "Fast & Furious 7", qui totalisait 2.1 millions d'entrées lors de sa sortie en 2015.

"Le Roi Lion" de Jon Favreau glisse en deuxième position 979.701 entrées en quatrième semaine. Avec un total de 7,9 millions d'entrées, il conforte son avance comme film le plus vu de l'année 2019, devant "Avengers : Endgame" (6,8 millions) et "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?" (6,7 millions).

"Comme des bêtes 2" clôture le trio de tête en ce début de mois d'août et s'approche des 1,3 million de spectateurs pour sa deuxième semaine.

Le film français "C'est quoi cette mamie?", avec Chantal Ladesou, fait son entrée à la quatrième place avec 425.378 entrées. Le réalisateur Gabriel Julien-Laferriere signe son troisième meilleur démarrage, après les deux opus de "Neuilly, sa mère".

"Playmobil, le film", de Lino Disalvo, fait une entrée plus discrète en attirant 176.947 petits et grands.

Aux 6e et 7e places, "Toy Story 4" et "Spider-Man: Far from home", cumulent respectivement 4,1 millions et 3 millions d'entrées pour leurs 7ème et 6ème semaine.

A noter que le film qui a reçu la Palme d'or lors de la 72e édition du Festival de Cannes, "Parasite" de Bong Joon-Ho, réalise un exploit avec une hausse de fréquentation en 10e semaine d'exploitation, cumulant 1,4 million d'entrées.

1. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" : 1.131.141 entrées - (1ère semaine) - 809 copies

2. "Le Roi Lion" : 979.701 entrées (cumul 4e semaine: 7.932.664) - copies : 678

3. "Comme des bêtes 2" : 551.753 entrées - (cumul 2e semaine: 1.262.634) - copies : 755

4. "C'est quoi cette mamie?" : 425.378 entrées - (1ère semaine) - copies 425

5. "Playmobil: le film" : 176.947 entrées - (1ère semaine) - 604 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 7 au 13 août 2019