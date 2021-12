Femmes de narco et musique populaire: les ombres et lumières du Mexique en deux livres

Deux livres sur l'épouse du plus célèbre des narcotrafiquants et une superstar de la musique populaire, dont le fils a été enlevé par des criminels, sortent presque en même temps en librairie au Mexique, renvoyant le pays à ses ombres et lumières.

"Elle aurait dû être condamnée à dix ans de prison!", s'étonne la journaliste d'investigation Anabel Hernandez, auteure d'une enquête sur l'icône des "premières dames du narco", Emma Coronel, la femme de Joaquin "Chapo" Guzman.

L'ex-reine de beauté de 32 ans a été condamnée le 30 novembre à trois ans de prison aux Etats-Unis après avoir reconnu ses liens avec le cartel de Sinaloa anciennement dirigé par son mari, qui purge une peine de prison à vie.

En contact direct avec Mme Coronel, la journaliste estime qu'elle a bénéficié de la clémence de la justice américaine parce qu'elle a rompu avec le cartel, une première pour la femme d'un "capo".

En collaborant avec la justice américaine, la femme du "Chapo" livre aux Etats-Unis "des informations très sensibles" sur les secrets des cartels mexicains exportateurs de drogue.

C'est la thèse du livre, qui rappelle la série Netflix "Narcos": impossible de comprendre le crime organisé seulement à travers les flux d'argent sale qu'ils génèrent. Les mafias s'organisent aussi autour de clans familiaux où les femmes jouent un rôle fondamental malgré un machisme "violent et grotesque".

Les narcos "veulent que leurs fiancées et leurs amantes les applaudissent et leur disent: +Qu'est-ce que tu es fort, même au lit. Tu as tant de pouvoir!+ Ils ont besoin de légitimation", déclare auprès de l'AFP Anabel Hernandez.

Emma Coronel Aispuro avait 18 ans quand elle a épousé en 2007 "El Chapo" ("le courtaud", pour sa petite taille), de 32 ans son aîné, avec qui elle a eu des jumelles en 2011.

"Ce sont des hommes si fragiles qu'ils ont besoin de ces femmes, des plus belles d'entre elles. Ils ont un grand complexe d'infériorité", ajoute l'auteure.

Ces hommes "fragiles" sont à l'origine d'une bonne partie de la centaine d'homicides que le Mexique enregistre chaque jour en moyenne, sur fond de règlements de compte impitoyables entre bandes rivales.

- "Son coeur est stable" -

Fin novembre, une quinzaine de corps pendus ont été retrouvés dans l'état de Zacatecas, que se disputent d'après les experts les deux principaux cartels du pays, Sinaloa et Jalisco Nouvelle Génération.

Superstar de la musique populaire dans toute l'Amérique latine, Vicente Fernandez incarne le versant bien plus lumineux de l'identité mexicaine.

Le chanteur de 81 ans aux larges sombreros a bercé plusieurs générations avec des romances comme "Por tu maldito amor" ou "Volver, volver", ce qui lui a valu plusieurs Grammys.

Fernandez a été rattrapé par le crime organisé quand son fils a été enlevé pendant quatre mois en 1998 par une bande criminelle, "Los Mochadedos".

L'artiste était alors en tournée. "Il n'a jamais arrêté de chanter, mais en pleurant et il s'effondrait en rentrant à l'hôtel", raconte la journaliste argentine Olga Wornat, auteure d'une biographie non-autorisée, "Le dernier roi".

L'auteure s'interroge aussi sur les liens d'un autre fils du chanteur avec le cartel de Sinaloa.

Vicente Fernandez tient tout le pays en haleine depuis son hospitalisation après une chute dans son ranch en août dernier. Il est en soins intensifs, selon un dernier bulletin médical qui précise: "Son coeur est stable pour le moment".

