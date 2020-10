Fenêtre ouverte à Paris sur une très secrète société bibliophilique

La très secrète Société des bibliophiles français lève une partie du voile sur son histoire et ses collections, ainsi que celles de ses membres, dans une exposition qui fait revivre une passion exclusive pour le livre rare.

"Pour l'amour du livre", à la BnF Arsenal à Paris jusqu'au 6 décembre, est organisée à l'occasion du 200e anniversaire de cette organisation méconnue.

"Quelque part entre Académie française, avec ses 40 sièges, et club anglais, c'est une société extrêmement discrète qui n'a ni site internet, ni ne fait de publicité sur ses activités", explique Fabienne Queyroux, adjointe au directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal.

La modestie reste de mise aujourd'hui. Dans la dernière partie de l'exposition, c'est de manière anonyme que les membres de cette Société ont prêté leurs pièces de prédilection.

Elles vont des "Heures de Maubeuge", chef-d'oeuvre d'un des maîtres de l'enluminure, Marc Caussin (1432-1479), à une version annotée de 1947 des "Archives de la Peste", d'Albert Camus.

La pièce la plus ancienne exposée est le "Rouleau d'Arenberg", manuscrit de la fin du XIVe ou début du XVe siècle. "C'est un récit de croisades qui n'aurait jamais dû exister sous cette forme de rouleau, abandonnée à cette époque. Personne ne sait par qui et pourquoi il a été écrit. Peut-être pour entretenir cet idéal croisé, longtemps après la fin des croisades", dit Mme Queyroux. La Société des bibliophiles, en 2016, a perpétué avec ce document unique sa tradition de rééditions très luxueuses et très select.

Dès ses débuts, ce club très fermé imposait une cotisation fort onéreuse. L'écrivain "Charles Nodier, personnage très important pour la bibliophilie, ne va rester membre que de 1826 à 1829. Nous exposons une lettre où il explique qu'il n'a pas les moyens", indique Claire Lesage, cheffe du service des collections de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Elle souligne que "de nos jours, les noms des 40 membres ne se retrouvent que dans un annuaire consultable dans des bibliothèques choisies. Ce n'est pas vraiment caché, mais il faut aller les chercher".

Le catalogue de l'exposition mentionne tout de même l'actuel président: Gabriel de Broglie, de l'Académie française.