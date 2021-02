Fermeture des cinémas: le film couronné à Gérardmer sortira d'abord sur petit écran

Grand Prix du festival du film fantastique de Gérardmer, "Possessor", de Brandon Cronenberg, sortira en avril sur petit écran (DVD, Blu-Ray et en ligne), son distributeur renonçant pour l'instant à sortir en salle en raison de la crise sanitaire.

Cette décision est un signe de plus du brouillard dans lequel naviguent les professionnels, qui après plus de 100 jours de fermeture des cinémas, ont des dizaines de films en attente, et redoutent un embouteillage lors de la réouverture.

The Jokers, qui distribue le film du fils du réalisateur David Cronenberg, "espère toujours, compte tenu des prochaines annonces gouvernementales, projeter le film dans toute la France (...) lors de séances évènementielles", précise un communiqué.

Mais "sans visibilité sur la réouverture des salles et suite à l'embouteillage de sorties à venir", il a dû renoncer au parcours classique d'une sortie nationale en salle avant d'être diffusé en vidéo.

La chronologie des médias impose normalement d'attendre quatre mois après la sortie d'un film en salle pour pouvoir être mis en ligne.

"Possessor", long-métrage ultra-violent sur des assassins en col blanc qui prennent le contrôle du corps de leurs victimes, a été primé après une édition déjà particulière du festival de Gérardmer, qui s'est tenu en ligne fin janvier, en raison du Covid-19.

Ce film d'horreur mâtiné de science-fiction et de thriller suit la tueuse à gages Tasya Vos (Andrea Riseborough) tandis qu'elle prend le contrôle de sa victime, jouée par Christopher Abbott.

A l'aide d'un implant cérébral, la tueuse l'oblige, à son insu, à se lancer dans une série d'assassinats sanglants pour éliminer le PDG d'une firme aux méthodes dignes de Big Brother, joué par Sean Bean (Eddard Stark dans "Game of Thrones").