Festival Cinemed: l'Antigone d'or à "Ashkal" du Tunisien Youssef Chebbi

L'Antigone d'or du festival de cinéma Cinemed de Montpellier a été décernée samedi à Ashkal, long métrage du Tunisien Youssef Chabbi sur une enquête policière après des immolations dans des immeubles en construction restés inachevés après la révolution du jasmin.

Christophe Leparc, directeur de ce festival du cinéma Méditerranéen, a salué "la capacité du réalisateur à s'emparer des codes des films de genres pour raconter" sa société.

Dans la catégorie documentaire, le jury co-présidé par l'ex-star de Manchester United, devenu acteur de cinéma et de théâtre Eric Cantona, et son épouse l'actrice et metteuse en scène Rachida Brakni, a décerné le prix au "Gardien des mondes", de Leïla Chaïbi, sur un gardien de cimetière à Tunis.

"Le personnage cocasse et atypique permet à ce film de développer un regard quasi politique sur la société tunisienne", a souligné Christophe Leparc.

Cette 44e édition du festival Cinemed, présidée par l'ancien maire de Palerme (Sicile) Leoluca Orlando, avait reçu vendredi le réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, pour une master-class très attendue.

jnb-ol/or

MANCHESTER UNITED