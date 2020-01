Festival d'Angoulême: les auteurs de BD manifestent contre la précarisation

Plus de 500 personnes, dont une majorité d'auteurs, éditeurs de bande dessinée, mais aussi nombre de citoyens et de lecteurs, ont manifesté vendredi à Angoulême, à l'occasion du festival de BD, pour dénoncer la "précarisation" de la profession.

Pendant une heure, les auteurs de BD ont symboliquement "posé le crayon" et suspendu leur participation au festival, quittant les séances de dédicaces qui en sont des moments forts, pour un "débrayage", un rassemblement autour du buste de Hergé au centre-ville, a constaté l'AFP.

Les manifestants, parmi lesquels Catherine Meurisse ou Jul, notamment, ont défilé en un cortège paisible dans le centre vers la mairie, où une assemblée générale s'est tenue en fin de journée. En cours de manifestation, certains auteurs réalisaient des dessins qu'ils tendaient aux policiers.

Les auteurs et autrices, par l'intermédiaire de Marion Montaigne, présidente du jury du Festival, ont déclaré qu'ils seraient "très vigilants" et attendront des suites concrètes de la part du ministère de la Culture au rapport Racine, qui propose une série de pistes pour améliorer la situation économique et sociale des professionnels de la BD.

Dans une lettre ouverte publiée cette semaine, coïncidant avec la venue à Angoulême du président Emmanuel Macron, le collectif "Auteurs et autrices en action" a affirmé que les professionnels de BD étaient "les lésés du miracle économique de l'édition", avec "plus de 50% des autrices et auteurs professionnels en dessous du smic, plus de 30% en dessous du seuil de pauvreté.