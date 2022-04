Festival de Cannes 2022 : les 18 films en compétition dévoilés

Suivez l'annonce de la Sélection officielle du 75e Festival de Cannes par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. #Cannes2022 https://t.co/1xsElqZmCh — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 14, 2022

La passe de trois pour le russe Kirill Serebrennikov

Thierry Frémaux et Pierre Lescure, dont ce sera le dernier festival, à 76 ans, ont dévoilé les 18 films en compétition pour la Palme d'Or, lors de la conférence de presse de présentation.Les derniers films de David Cronenberg, James Gray, les frères Dardenne ou encore Ruben Östlund seront en lice en mai.

Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté légalement son pays, sera, lui aussi, de la partie, avec un film historique autour du compositeur Tchaïkovski.

Photo d'archives du réalisateur de théâtre et de cinéma russe Kirill Serebrennikov, avant une audience à Moscou, en Russie. AP Photo/Pavel Golovkin

Le réalisateur, pour la troisième fois en compétition ("Leto", "La fièvre de Petrov"), est également metteur en scène et ouvrira en juillet le Festival d'Avignon après avoir récemment quitté la Russie, pour s'installer à Berlin.



Liste des 18 films en compétition pour la palme d'or :

-Holy Spider d'Ali Abbasi.

-Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi.

-Crimes of the Future de David Cronenberg

-Tori et Lokita de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne.

-Stars at Noon de Claire Denis.

-Frère et soeur d'Arnaud Desplechin.

-Close de Lukas Dhont.

-Armageddon Time de James Gray.

-Broker de Hirokazu Kore-eda.

-Nostalgia de Mario Martone.

-R.M.N de Cristian Mungiu.

-Triangle of Sadness de Ruben Ostlund.

-Decision to Leave de Park Chan-wook.

-Showing up de Kelly Reichardt.

-Leila's brothers de Saeed Roustaee.

-Boy from heaven de Tarik Saleh.

-La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov.

-Hi-han (Eo) de Jerzy Skolimowski.