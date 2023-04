Festival de Cannes: Deneuve sur l'affiche, un Pixar en clôture

Le Festival de Cannes a annoncé mercredi son film de clôture, le film d'animation "Élémentaire" de Pixar, et dévoilé son affiche officielle, qui met à l'honneur Catherine Deneuve.

En noir et blanc, l'affiche officielle de cette 76e édition (du 16 au 27 mai) est composée à partir d'une photo de tournage de Catherine Deneuve "sur la plage de Pampelonne, près de Saint-Tropez, pour le tournage de La Chamade d'Alain Cavalier", ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

"Depuis plus de 60 ans, la plus grande star française n'a jamais cessé de tourner, de se réinventer, d'expérimenter, d'oser les contre-emplois ou les premiers films. (...) Deneuve incarne à sa manière la richesse du cinéma que le Festival veut défendre : films d'auteurs mais aussi films populaires de qualité", souligne le festival.

Deneuve a une très longue histoire avec Cannes, dont elle a notamment été vice-présidente du jury avec Clint Eastwood en 1994 et où elle a reçu une Palme d'honneur en 2005, trois ans avant un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

Il a par ailleurs été précisé mercredi que le film de clôture, "Élémentaire", sera projeté en avant-première mondiale le 27 mai, hors compétition, avant sa sortie en salles le 16 juin aux États-Unis et le 21 juin en France.

Il raconte l'amitié entre "Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme", dans une ville où cohabitent les quatre éléments.

Le réalisateur Peter Sohn ("Le Voyage d'Arlo") montera les marches.

Pixar avait déjà présenté trois de ses films à Cannes, "Là-Haut", "Vice-Versa" et "Soul".

Le 76e festival doit encore annoncer la composition de son jury, présidé par le Suédois Ruben Östlund, qui a obtenu sa deuxième Palme d'Or l'an dernier avec son film "Sans filtre".