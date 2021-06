Festival de Cannes: les 24 films en compétition

Vingt-quatre films sont en compétition pour la Palme d'or dans le cadre du 74e Festival de Cannes, ont annoncé jeudi les organisateurs.

- "Annette" de Leos Carax (France), film d'ouverture. Comédie musicale co-écrite et mise en musique par les Sparks, avec Marion Cotillard et Adam Driver.

- "Benedetta" de Paul Verhoeven (Pays-Bas). Avec Virginie Efira dans le rôle d'une religieuse arrêtée pour homosexualité, en plein coeur de l'Italie du XVe Siècle.

- "The French Dispatch" de Wes Anderson (Etats-Unis) avec une pléiade de stars dont Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand sur un journaliste américain basé à Ennui-sur-Blasé, une ville fictive française à partir des années 40.

- "Tre Piani" de Nanni Moretti (Italie). Vingt ans après sa Palme d'or pour "La Chambre du fils", il se penche sur trois familles vivant dans le même immeuble.

- "A Feleségem Torténete" ("L'histoire de ma femme") d'Ildiko Enyedi (Hongrie), sur un homme qui fait le pari d'épouser la première femme qui passe la porte d'un bar.

- "Bergman Island" de Mia Hansen-Love (France). Un film avec Tim Roth et Vicky Krieps, tourné sur l'île fétiche du cinéaste suédois Ingmar Bergman.

- "Drive my car" de Ryusuke Hamaguchi (Japon). Le réalisateur de "Senses" et "Asako I et II" explore un secret hantant un couple.

- "Ha'Berech" ("Le genou d'Ahed") de Nadav Lapid (Israël) sur un cinéaste luttant contre la mort de la liberté dans son pays.

- "Haut et fort" de Nabil Ayouch (Maroc). Le réalisateur de "Much Loved" prend le pouls de la jeunesse marocaine et de ses aspirations.

- "Hytti NRO 6" (Compartment NO.6) de Juho Kuosmanen (Finlande)

- "Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (Norvège), histoire sentimentale par le réalisateur "d'Oslo, 31 août".

- "La Fracture" de Catherine Corsini (France) avec Valeria Bruni-Tedeschi et Marina Fois. Un film sur la France des "gilets jaunes".

- "Les intranquilles" de Joachim Lafosse (Belgique), sur la bipolarité.

- "Les Olympiades" de Jacques Audiard (France) avec Noémie Merlant sur la révolte de personnages féminins, et Céline Sciamma à l'écriture du scénario.

- "Lingui" de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), sur une adolescente enceinte à N'Djamena et le tabou de l'avortement.

- "Memoria" d'Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande). Après sa Palme d'or en 2010 pour "Oncle Boonmee", il a tourné en Colombie avec Jeanne Balibar et Tilda Swinton.

- "Nitram" de Justin Kurzel (Australie) sur la tuerie de Port-Arthur, une fusillade dans laquelle 35 personnes ont été tuées en 1996 en Tasmanie.

- "France" de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay et Blanche Gardin sur le système médiatique via l'histoire de France, journaliste star de télévision.

- "Petrov's Flu" de Kirill Serebrennikov (Russie) sur une famille dysfonctionnelle qui se retrouve coincée à huis clos après avoir contracté la même grippe.

- "Red Rocket" de Sean Baker (Etats-Unis) sur une ex-star du porno qui revient s'installer dans son Texas natal.

- "Titane" de Julia Ducournau (France) avec Vincent Lindon. Après "Grave", la cinéaste imagine une histoire d'enfant retrouvé et de meurtres en série.

- "Tout s'est bien passé" de François Ozon (France) qui filme pour la première fois Sophie Marceau, dans un récit poignant sur la fin de vie et l'euthanasie.

- "Un héros" d'Asghar Farhadi (Iran). Après "Everybody Knows", tourné en Espagne avec le couple star Penelope Cruz et Javier Bardem, le cinéaste filme un thriller en Iran.

- "Flag day" de Sean Penn (Etats-Unis) où il joue un père menant une double vie.