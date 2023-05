Festival de Cannes : que faut-il attendre de la 76e édition ?

Chiara Mastroianni est la maîtresse de cérémonie de ce 76e festival de Cannes. Celle qui a remporté le prix d’interprétation de la section Un Certain Regard, pour son rôle de femme infidèle en pleine crise de la cinquantaine dans "Chambre 212", de Christophe Honoré, en 2019 revient à Cannes pour animer les soirées d’ouverture et de clôture et succède ainsi à Virginie Efira.

Fille de légendes de cinéma français et italien, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, Chiara commence sa carrière par le cinéma d’André Techiné et a depuis, construit une filmographie solide, ancrée dans le cinéma d’auteur.

C’est d’ailleurs sa mère que l’on retrouve sur l’affiche de cette 76e édition du festival de Cannes, avec une photo de Jack Garofalo

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’acteur américain Michael Douglas recevra la Palme d’or d’honneur de cette nouvelle édition. Cet hommage du festival de Cannes saluera sa longue carrière en tant qu’acteur.

C’est le sixième long métrage de Maïwenn qui ouvre ce festival de Cannes, version 2023. Habituée de la croisette, c'est la quatrième fois que la réalisatrice est à Cannes, avec cette fois un film hors compétition, “Jeanne du Barry”. Elle y met en scène le sulfureux acteur, déchu de son statut d’idole, Johnny Depp, dans le rôle du roi Louis XV. La réalisatrice tient, elle, le rôle principal, celui de la favorite.

Cannes: des actrices fustigent le tapis rouge pour Depp et Maïwenn.

Un collectif d'actrices et d'acteurs, dont Julie Gayet et Laure Calamy, critique le Festival de Cannes, qui déroule "le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent", en référence à Johnny Depp et à la réalisatrice Maïwenn.

Dans une tribune publiée par le quotidien Libération, ce collectif apporte également son soutien à l'actrice Adèle Haenel, qui avait officialisé il y a une semaine son arrêt du cinéma pour dénoncer une "complaisance" du 7e art vis-à-vis des agresseurs sexuels.

"Nous sommes profondément indigné·e·s et refusons de garder le silence face aux positionnements politiques affichés par le Festival de Cannes", explique cette tribune.

Soutenant la décision d'Adèle Haenel, qui avait fait une sortie fracassante lors de la cérémonie des César il y a trois ans pour s'opposer au sacre de Roman Polanski, rattrapé par des accusations anciennes de viol, les signataires déplorent "le fait que ce milieu soit toxique au point de vouloir le quitter totalement".

"Nous profitons de cette tribune pour dire avec elle: +LA HONTE+".