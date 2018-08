Festival de cinéma de Locarno : demandez le palmarès !

La 71ème édition du Locarno Festival s'est terminée ce samedi 11 août 2018 et le "Léopard d'or" revient à Yeo Siew pour son film "Off a land imagined". Le jury international a donc primé un polar qui relate l'univers impitoyable des travailleurs immigrés travaillant sur les gros chantiers de Singapour. Le ​"Prix spécial du jury" a été remis à une réalisatrice française, Yolande Zauberman pour son documentaire "M", et le "Variety Piazza Grande Award" a lui récompensé le long métrage "Le vent Tourne", de la réalisatrice suisse Bettina Oberli.